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業績超旺老闆卻發「過期住宿券」當獎勵 房仲嘆：我年終負20幾萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名房仲抱怨老闆太小氣，讓他萌生離職念頭。示意圖／Ingimage
一名房仲抱怨老闆太小氣，讓他萌生離職念頭。示意圖／Ingimage

房仲業細分成高專、普專，前者代表高抽成、無底薪，後者則是低抽成、有底薪。一名男子近日透露，他在高專店上班，憑藉著真實力，跟另名同事去年（2023）業績雙雙突破千萬，但老闆居然把過期的住宿券當獎勵，而且還不是免費送。不只如此，原PO跟同事自掏腰包辦尾牙，歡迎同仁帶親屬出席，老闆沒出錢就算了，整個家族還開了五桌，誇張行徑也引起底下留言熱議。

該名網友在Dcard發文指出，公司公開同仁去年業績，他跟另一名同事因成交破億店面，業績各自突破千萬，老闆發放的獎金僅1,680元就算了，還以贈送之名給他們過期的住宿券，但住宿券的錢實際上從兩人的獎金扣。

不只如此，為了慶祝業績亮眼，原PO跟同事大方出錢辦尾牙、春酒，歡迎同事帶家人出席，還包紅包送大家，前後加起來一人出超過20萬。而實賺至少2千萬的老闆，不僅沒出錢，還一個人開了三桌，更對他們說：「賺這麽多，不拿點錢出來分大家會眼紅」，讓原PO相當傻眼。

原PO也說，公司會計是老闆妹妹，她自己也開了兩桌，全部同仁含親屬加起來也才八桌而已，老闆家族就占了五桌，比例相當驚人。他嘆道，目前跟同事正考慮要不要換一間店上班，「這種拗法是要逼走他公司的關羽、張飛嗎？沒有關張的劉備下場如何，大家都學過歷史」，更直呼：「我年終獎金是負20幾萬！」

對此，底下留言紛紛回覆，「直接換就好了吧，店東這樣誰要待」、「房仲不是本來就各憑本事嗎？跳槽的轉換成本又不高，流動率本來就很高」、「你跟你同事業績這麼好，自己創業當老闆，搶他生意不是更好？」、「（住宿券）直接從獎金扣沒違反什麼嗎」、「你跑了，他們搞不好會怪你白眼狼不知好歹，賺錢就跑，這種老闆什麼鬼話都說得出來」。

住宿券 尾牙 房仲業 Dcard

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