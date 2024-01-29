勞部：雇主勞退提撥範圍 缺明確規定

中華郵政郵務士王耀慶提告中華郵政，法院判王勝訴。此一判決引發社會矚目，勞工什麼樣的收入可以納入雇主提撥勞退的工資範圍內？勞動部勞動福祉退休司謝倩蒨表示，依勞基法規定，工資指「勞工因工作而獲得之報酬」，但缺乏明確規定，勞雇若有爭議可能要上法庭依個案與實務經驗裁決。

根據勞工退休金條例規定，雇主為勞工負擔提繳的退休金，不得低於勞工每月工資百分之六，也就是雇主每月提撥工資最少百分之六到勞工個人退休金專戶。

謝倩蒨表示，勞退條例第三條明定，條例所稱勞工、雇主、事業單位、勞動契約、「工資」及平均工資之定義，依勞動基準法第二條規定。而勞動基準法第二條明定「工資」的定義，指勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。除此之外，並未列出明確的細項名稱。

勞保局則在網站公告，勞基法規定，因工作而獲得之報酬皆屬「工資」，所以應以全薪申報提繳，不能以底薪或扣除勞工勞健保自付額後之實領薪資申報，但也未提及何者列入工資。以此次引發爭議的「績效獎金」為例，因為缺乏明文規定，最後是走上法庭由法官裁決。