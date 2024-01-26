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勞動部今北、中、南擴大春安勞檢 開罰76萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今親自率隊勞檢捷運三鶯線工程。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今親自率隊勞檢捷運三鶯線工程。記者葉冠妤/攝影

農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，相對增加職業災害發生風險，且營造工程、鋼鐵業、石化業等進入趕工高峰期，稍有不慎，極易發生職業災害。為此，每年歲末勞動部都會展開春安勞檢，勞動部長許銘春今也親自帶隊前往捷運三鶯線工程勞檢，總計違規9項次、局部停工5處，總計開罰30萬元。北中南區同步春安聯合檢查總計開罰76萬元。

勞動部今會同地方及目的事業主管機關於北、中、南三地同步實施春安聯合檢查。由許銘春、勞動部次長許傳盛、王安邦分別率轄區檢查員，並分別會同新北市政府、台中市政府與高雄市政府及經濟部等目的事業主管機關，針對具高職業災害風險的重大營造工程、大型鋼鐵廠、大型石化工廠業者實施聯合檢查。

勞動部指出，今天檢查的三鶯線捷運系統計畫統包工程，主要違反9項次、局部停工5處，違反事項以墜落、倒塌、被刺等防護措施不足為主，開罰30萬元。

中區的大型鋼鐵廠中龍鋼鐵股份有限公司主要違反3項次、局部停工1處，違反事項以墜落、捲夾災害等防護措施不足為主，開罰30萬。南區大型石化工廠東聯化學股份有限公司高雄林園廠，則主要違反12項次，違反事項以墜落、爆炸等防護措施不足，及未落實化學品管理及製程評估作業為主，開罰16萬元。

勞動部說，此次聯合檢查，違反勞基法部分，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反職安法部分，每項最高可處30萬元罰鍰，都將依法裁處。

許銘春表示，去年經大家共同努力，職安衛減災成效顯著，但仍不幸聯華食品火災、台中捷運事故、明揚大火等，造成重大傷亡，她去年也責成職安署擬具中長程減災策略。她也強調「處罰不是目的，改善防災才是重點」，提醒雇主應確實做好安全衛生措施，保障每一位勞工安全。

勞動部指出，為期41天的「春安期間加強勞動檢查實施計畫」已經自15日啟動，至今實施檢查2047家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次，督促事業單位各項防災作為、遵守預防過勞相關規定。

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