她嗨曬公司零食櫃喊「有點太爽」 過來人搖頭：是職業傷害

每個人心目中理想的辦公室環境不同，近日有女網友在Dcard上表示，她現在任職的公司有點心自助吧，裡面的零食通常只要快沒了就會補，很少讓員工撲空，對此她興奮直喊「實在是有點太爽」。

原PO以「辦公室怎樣算爽？」為題說明，她當初在入職前就有想過，除了薪資之外，一間公司提供的福利也十分關鍵，「如果福利夠好的話會大大加分！」她指出，自己現在任職的公司有點心自助吧，裡面的零食通常只要快沒了就會補，很少有員工撲空，「零食吃到飽、麥香喝到爽、甜點吃到撐」，她也興奮的將公司的零食櫃PO上網，直喊「實在是有點太爽，讓大家羨慕一下」。

貼文底下，引起許多網友議論，「請珍惜，我們公司超小氣，連瓶麥香都沒有」、「滿滿的零食櫃...羨慕呀」、「我覺得能提早下班比較爽」、「零食櫃實在很難稱為福利，不如一個月加500元比較實在」。

但也有網友認為零食會影響員工健康，「年輕的時候也覺得這種零食吃到飽的福利讓心情很好，但是後來吃久了也會覺得沒有新鮮感了，再來就是慢慢覺得這是一種荼毒健康的措施」、「這不是福利，這是職業傷害」、「公司有沒有每年健康檢查啊？有的話根本不敢放這東西吧」。

還有不少人分享心中理想的辦公室，「我寧願有免費的午餐」、「有咖啡就夠了」、「已快奔三的年紀，看到這些零食大部分已經無感了，希望可以有咖啡機、生日假、每月固定幾天可以WFH（work from home，居家上班）」、「雖然這樣聽起來很可笑，但我覺得坐辦公室能小滑手機、小小偷閒也很重要」。