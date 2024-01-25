沒辦尾牙！老闆發5千元紅包竟被「董娘砍價」 網曝殘酷真相：在演戲

每逢歲末年終，許多公司都會舉辦尾牙，犒賞一年來努力工作的員工。不過，有網友在「匿名公社」透露，原本公司沒打算辦尾牙，於是老闆決定一人發5千元，卻突然被董娘當面砍價，讓員工非常生氣。

原PO表示，本來公司決定不辦尾牙，老闆便打算每人發現金5千元，結果董娘卻對此有所不滿，當面砍價到一人只能拿1500元，甚至還叫大家「要知足」，讓原PO氣得直呼「公司真的不能讓另一半侵入」。

貼文一出，瞬間引起網友議論，「不要在夫妻合開的公司上班」、「家族企業真的很討厭」、「讓我想到我之前待的銀行要換新制服，女生有5套給大家投票，最後出線的是董娘覺得最好看的那套」、「這種可以離職了，員工是公司最大的資產，而不是應該幫他們賺錢的，工作可以再找」。

還有網友認為老闆與老闆娘早已串通好，「你怎麼知道不是老闆跟老闆娘唱雙簧？」、「一個白臉一個黑臉，演出一場畫大餅」、「有沒有可能是黑白臉唱雙簧，老闆不好意思說的，就叫老闆娘說？」、「兩個人演戲給你們聽而已啦」。