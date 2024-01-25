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徵才簡章出包！ 5年內不得報考「台糖」？ 台鐵：已更正

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵公司回應，當日立即要求松盟更正簡章文字，當日並確認報名網站甄試簡章已更新。圖／取自台鐵公司113年從業人員甄試簡章
台鐵公司回應，當日立即要求松盟更正簡章文字，當日並確認報名網站甄試簡章已更新。圖／取自台鐵公司113年從業人員甄試簡章

台鐵公司日前宣布將招募936名新進從業人員，月薪起薪3.3萬元至4.2萬元不等，錄取進用人員不適用公務員規定。不過，甄試簡章第59頁中，卻出現「五年內不得報考台糖公司」字句，將台鐵公司誤植為「台糖公司」。台鐵回應，當日發現立即要求委託單位更新簡章文字。

台鐵招募936名新進從業人員，釋出四大類別職缺，包括助理管理師、助理工程師、事務員、技術員、助理事務員、助理站務員、助理技術員、服務員等，月薪起薪3.3萬元至4.2萬元不等，甄試作業委由松盟科技股份有限公司承辦。

不過，在舊版甄試簡章第59頁，描述違規情節等情事，原句應為「五年內不得報考國營台鐵公司」，卻誤植為「五年內不得報考台糖公司」字句。

對此，台鐵公司表示，台鐵委託松盟公司辦理從業人員招考，1月23日由該公司公告簡章，台鐵當日發現松盟公司將簡章內容的第59頁文字誤植為「台糖公司」，立即要求松盟更正簡章文字，當日並確認報名網站甄試簡章已更新。

台糖舊版甄試簡章第59頁，描述違規情節等情事，原句應為「五年內不得報考國營台鐵公司」，卻誤植為「五年內不得報考台糖公司」字句。圖／取自台鐵公司113年從業人員甄試簡章
台糖舊版甄試簡章第59頁，描述違規情節等情事，原句應為「五年內不得報考國營台鐵公司」，卻誤植為「五年內不得報考台糖公司」字句。圖／取自台鐵公司113年從業人員甄試簡章

台鐵 科技股 職缺

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