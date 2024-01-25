徵才簡章出包！ 5年內不得報考「台糖」？ 台鐵：已更正

公司若要資遣員工，後續也要完成應盡的義務跟流程，如果雇主沒有按照規定走，勞工可以跟勞工局申訴。日前一名女網友抱怨，爸爸的公司惡意資遣，還用「因為員工吃素，跟公司不合」的理由想逼退爸爸，讓她無奈上網求助，對此，多數網友建議「錄音自保」。

2024-01-24 20:11