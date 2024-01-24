爸爸「吃素」被當資遣理由 網建議1招自保

公司若要資遣員工，後續也要完成應盡的義務跟流程，如果雇主沒有按照規定走，勞工可以跟勞工局申訴。日前一名女網友抱怨，爸爸的公司惡意資遣，還用「因為員工吃素，跟公司不合」的理由想逼退爸爸，讓她無奈上網求助，對此，多數網友建議「錄音自保」。

一名網友在Dcard發文表示，爸爸的公司一直用言語告知要資遣爸爸，理由是爸爸吃素，跟公司吃肉的人不合，但原PO無奈表示「我爸沒有做錯什麼事，我覺得這個理由很瞎」。

此外原PO表示，爸爸認為被資遣沒關係，只要拿到非自願離職書即可，但公司一直不給，且不斷用言語威脅「過年後要資遣你，讓你沒工作」，似乎要口頭逼退員工，且爸爸每天在公司都被霸凌，讓她著急詢問「有什麼可以申訴的管道嗎？」

對此，網友們回應「真的是在欺負人，帶錄音筆錄音，請老闆開非自願離職給你爸，看他怎麼回答，趕快錄起來，去勞工局問看看」、「建議還是要錄音，如果老闆有罵三字經，之後還能提告公然侮辱罪。另外，中南部最愛高薪低報，順便看看勞保投保是否合法，收集越多證據，日後才有籌碼談判！」、「我同學在打勞資糾紛的律師，他說只要有證據，打官司資方大多會輸，所以保留證據很重要」。