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村里辦公室作兒少據點 受雇人員須保「職災保險」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部表示，為確保村里辦公處人員的職場安全，一併修正發布「勞工職業災害保險及保護法施行細則」，只要是承辦長者、兒少社福服務的村里辦公室，就應成立投保單位，為雇用人員加保職災保險。聯合報系資料照
勞動部表示，為確保村里辦公處人員的職場安全，一併修正發布「勞工職業災害保險及保護法施行細則」，只要是承辦長者、兒少社福服務的村里辦公室，就應成立投保單位，為雇用人員加保職災保險。聯合報系資料照

政府為推動社會福利服務計畫，可透過村里辦公處設置服務據點並僱用人員，提供兒少課後照顧等社福服務。勞動部今表示，為確保村里辦公處人員的職場安全，一併修正發布「勞工職業災害保險及保護法施行細則」，只要是承辦長者、兒少社福服務的村里辦公室，就應成立投保單位，為雇用人員加保職災保險，違法恐挨罰2萬到10萬元。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，依中央或地方政府社會福利服務計畫，僱用人員辦理社會福利服務事務的村(里)辦公處，也屬於勞工職業災害保險的強制納保單位。

她說明，村里辦公室能承辦巷弄長照站、社區照顧關懷據點等顧老性質服務，就必須幫受雇人員加保職災保險，日前有村里辦公室詢問顧小的課後照顧等社福服務是否也該比照，勞動部因此修正法規，提醒有承辦長者、兒社服務的村里辦公室，都應向勞工保險局申請成立投保單位，為所僱人員申報參加勞工職業災害保險，勞工才能獲得工作安全保障。

據統計，截至去年12月底，成立投保單位的村里辦公室總計58家、投保人數87人。陳美女說，若未投保，依法將開罰2萬到10萬元。

保險 勞動部 職業

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