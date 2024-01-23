保全薪水開27K他批「怎麼生活」 網友細看條件喊：很多人想做！

現在物價上漲，許多人也斜槓不同工作，來賺取更高的薪資，平衡生活開銷。不過日前有網友發現，社區自聘的夜班保全只開「2萬7千元」起，讓他怒批「這種薪水要人家怎麼生活？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他看到一張社區公告，內容是「自聘夜班保全」，要輪班「做2休2」，薪資是2萬7千元起，享勞健保。原PO怒批「現在自聘的工作也起薪這麼低喔？開2萬7千元要人家怎麼生活？光是台北房租就要1萬5千元，桃園房租就要8千元，交通、吃飯又要花1萬4千元，這樣的薪水要怎麼活？到底為什麼不照勞基法走呢？」

文章曝光後，許多網友回應「保全好像有額外的保全法，而且做2休2是比一般保全還多，這是有照勞基法，甚至比勞基法還優」、「一個月做15天，這樣算低嗎？」、「做2休2這薪水很多了，你不做還很多人搶著做」、「你看不懂上班條件嗎？做2休2有2萬7千元已經很多了，放假15天你還要求3萬以上嗎？」