入冬最強寒流將至 民眾盼放「低溫假」勞動部說話了

寒流將至，北部氣溫恐一路下探7度，中南部也可能冷到10度，近日引發民眾討論是否有「低溫假」。根據行政院人事總處「天然災害停止上班及上課作業辦法」，停班課實施權責是各縣市長，而「天災」定義包括風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害，以及其他天然災害，並無規範低溫或高溫。想放低溫假，唯一機會就是縣市首長依「其他天然災害」裁量。

但也有條件限制。根據上述辦法規定，其他天然災害必須「造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時」，才得發布停止上班及上課。

換句話說，這次寒流若想停班課，必須出現致災。2016年1月「霸王級寒流」襲台時就有12間學校停課，但當時並非溫度冷到多少度，而是因受積雪影響。

不過，該辦法主要規範各級機關及公私立學校，一般民間企業不適用。因此，勞動部另外訂有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，規定勞工不管是工作地、居住地或通勤過程經過的地區，只要縣市首長宣布停班停課，勞工可以不出勤，雇主不得視為曠工或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金等不利處分。

但若勞工因此未提供勞務，雇主也可扣薪。不過該要點有強調，雇主「宜」不扣發工資。勞動部因此強調，不管是颱風假還是低溫假，其實都不是「假」的概念。

此外，勞動部職安署職業安全衛生組長張國明說，當寒流來襲，工作者可能因低氣溫而併發相關疾病，尤其是患有心血管疾病等慢性疾病者，應特別留意氣溫變化；此外，針對於山區、沿海、其他臨水或水上等特殊工作環境，以及從事營造作業、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、農業、漁業、外送作業等之戶外工作者，需特別注意低氣溫作業風險。

張國明說，職安署在2021年也訂定「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，要求雇主須留意氣象署低溫特報，提醒勞工穿著適當防寒衣物，在工作場所或休息室中，供給溫熱之飲用水或其他飲料，並且在合理可行範圍內，適度調整工作內容或儘量安排於日夜較溫暖時段（如接近中午）進行，必要時增加人力協助作業，並增加休息時間或頻率。

另外，雇主也應建立工作伙伴互護機制，勞工彼此互助、關懷，或由現場主管隨時觀察，主動瞭解是否有勞工發生身體異常狀況。若是在偏遠地區單獨工作的勞工，應提供其有效的通訊設備或其他適當設施，讓勞工在緊急狀況時使用。雇主也應給予勞工教育訓練、健康管理。