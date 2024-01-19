拿錢得看老公臉色！年過40家庭主婦想重返職場 網勸安全起步

有一名家庭主婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，她想用空閒時間賺點錢，因此有考慮去上職訓局的課程，但因為很久沒工作，加上個性內向，便上網詢問網友有40歲開始學東西、創業的經驗嗎？

原PO表示，自己是一位40歲的家庭主婦，由於白天孩子都去上學了，所以只有自己一個人在家裡。但是在最近一、兩年，原PO覺得老公拿錢給自己的臉色愈來愈難看，讓她萌生「孩子上課我就不應該拿錢」的想法。

因此原PO說自己想要出去上職訓局的課程，而且家裡也有店面可以營業。但是自己已經有多年沒有接觸職場，再加上個性比較內向，更是沒有踏出第一步的勇氣，所以便上網詢問網友「大家有40歲開始學東西、創業的經驗嗎？」

許多網友在看完貼文後分享了自己的經驗「我40歲參加職訓局辦的訓練，學PS、AI等修圖軟體，從一般行政人員轉換跑道，改做美工人員。現在快50歲了，未來還想繼續工作到70，若換工作想去接受居家服務員訓練，未來想做居服員接案，不用被上班時間綁死。加油」、「妳可以先找妳以前感興趣的事試看看，我也是做行政職，在快滿40時離職，現在自己接單鉤織已4年多，雖然一人校長兼撞鐘，賺的不多，但有額外收入總是心會比較安，心臟放大顆一點，走出去就對了，加油！」、「我40歲還去農場打工換宿ㄟ，不要被年紀侷限了人生」、「我的學員裡面好幾位都是四、五十歲才來上課學習的婦女！只要勇敢踏出第一步，永遠不嫌晚！」。

也有不少網友建議原PO不要直接創業，先嘗試兼職「短時數的工作試試看，慢慢調適心情、狀態，目前這個景氣不是創業的時機」、「創業很辛苦，找個兼職做就好，生兩個小孩都去半條命了，不需要再這麼拚了」、「建議先從part time工作開始，直接創業，資金、客源各方面壓力會太大，先建立如何跟人溝通，和專業常識，重建自信心，這點是最重要的！」、「創業不容易，先穩住自己想想想做什麼、可以做什麼再決定。我覺得雖然外送人多 但如果是我可能從這個開始，然後邊做其他的打算，觀察觀察這個市場」。

更是有不少人覺得原PO的丈夫不夠體貼「下個月不要伸手拿錢，直接用網銀從老公帳號轉帳給自己，這老公給臉色看真的不行！」、「我老婆也沒在工作，但我也擔心他因為要伸手跟我要錢，而產生不必要的心理負擔，所以我都固定時間匯款，不會讓他需要跟我開口要錢」、「讓妳老公看看月薪嬌妻這日劇，以為是免費幫傭嗎」。