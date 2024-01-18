幸福企業必備！福委會最愛送的十大電子票 好康福利享不完

輕鬆享受、守護地球！

歲末年終，又到了企業福委需要發送節慶禮品的時候，在多樣的選擇中，不少企業福委的首選就是「電子券」，不僅能讓員工福利發放更快速，減輕人資、福委工作之外，員工們也能隨時隨地方便使用，還能守護地球，實行綠色環保！

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出福委最愛贈送的十大電子票券，這也是許多員工喜愛的福利之一。要一次集合所有種類的商家並不容易，現在有許多像是PayEasy禮贈平台、企業福利網等平台，能夠提供各大類別知名品牌的電子票券，讓福委們除了能夠擁有多元選擇之外，還能一次解決大量贈禮的困擾。

image source：PayEasy

No.1 餐廳美食

美食真的能療癒人心！心情不好時吃下好吃的食物，不僅能填飽肚子，讓味蕾得到大滿足，同時還能夠撫慰心靈，讓我們的心情和情緒瞬間轉好，得到放鬆和愉悅，重新充滿能量與活力。

不少網友推薦餐廳美食的電子禮券是首選，「其他可能不一定會用到，但餐廳美食是肯定會用到的！最想抽到的就是餐飲類的」、「不論心情好、心情不好，美食都是必備的吧！反正美食吃了結論就是開心」。

No.2 百貨購物

不論是要自用或是要送人的禮物，到百貨公司挑選就對了！琳瑯滿目的食衣住行用品都能找到，不少百貨公司的禮券，也能使用在吃飯、買飲料，讓網友大讚「百貨禮券其實很方便」。

其中新光三越以及統一時代的電子禮券最深受大家喜愛，「點多、品牌也多，一定會有需要的東西」、「抽到百貨的禮券，就算自己沒用到，送給別人也相當得體」。

No.3 大型量販

一整年下來都會有許多重要的聚餐，在大型量販店內就能一次買到各式各樣又滿足多人需求的各項食品，從零食、熟食再到飲料，應有盡有又相當方便。而且價格還更為優惠。

除了食品之外，也有許多人會到大型量販店，像是家樂福、大潤發等購買日常生活用品，是許多人的省錢好夥伴，「大型量販店的東西，真的是應有盡有，而且價錢又划算」、「送大型量販店的電子券超讚，因為幾乎所有的東西都可以在量販店買到阿」。

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No.4 3C家電

現代人的生活中，離不開3C產品，從不離手的手機，到每個人都必備的行動電源，再到工作必備的筆電，學生必用的平板，還有各式各樣的小家電，3C家電可以說幾乎在每個人的生活中都是不可或缺的工具。

比起直接收到實體家電，贈送像是Apple、Dyson等知名品牌的電子禮券讓更多人喜愛，「可以自己去選擇需要的家電，不用擔心抽到的家電不需要」、「抽到家電其實蠻麻煩的，但如果是禮券的話就超方便，滿想抽到的」。

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No.5 休閒娛樂

不論是在家看場電影或是出門外出看電影，精彩的情節都能讓人忘卻現實中的煩惱，全心的投入電影情節，不僅可以達到娛樂效果，還能滿足感官感受，讓人感覺身心靈都相當愉悅。

不少人都相當喜歡收到電影券，大讚「說真的電影券真的很讚，現在看一場電影也不便宜」、「有電影券，就可以跟家人、朋友或是伴侶一起去看電影，好好約會！」，除此之外，Netflix以及Disney+的會員也讓不少人喜愛。

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No.6 住宿泡湯

隨著年末的到來，天氣也逐漸轉涼，冷冷氣溫之下最適合和家人、朋友或是伴侶來場溫泉之旅，在忙碌的生活中找機會好好放鬆、放空，盡情感受大自然的氣息，讓身心靈都得到解放。

除了暖呼呼的溫泉，不少人也喜歡到高級五星級飯店，享受最高級的服務品質，「超級喜歡累的時候，去五星級飯店休息放空」、「收到住宿券超賺，平常不想出去玩，都會藉著有住宿券出去好好玩、好好放鬆一下」。

No.7 零售超商

從7-11、全家、萊爾富到OK超商，幾乎每個台灣人的巷口都有這些便利商店的存在，許多上班族為求方便，一日三餐加點心都能在超商解決，不僅相當快速便利，價錢也不貴，還可以透過熱量標示來執行飲食控制計畫。

其他零售店像是屈臣氏、康是美、墊腳石等，也是許多人每週必逛的地方，不論是日常消耗品、生活用具，在零售超商中總是可以買到，「超商的電子券是最好用的，買零食、買飲料都可以」、「可以說是一定會消費、一定會去逛的店了吧」。

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No.8 交通移動

隨著時代的進步，交通移動的便利性也隨之提高，高鐵就是個相當便利的交通工具，不論是要到其他城市出遊或是出差，都能替民眾省下許多來往通勤時間，舒適的乘坐空間，也是不少人喜愛的理由。

除了高鐵之外，在交通較不便利或是趕時間時，Uber、LineTaxi更是重要的存在，「快遲到的時候，Uber真的是好朋友」、「交通移動其實都是必需品，收到的話真的會蠻開心，因為一定會使用，不會浪費掉」、「抽到一定立刻出去玩」。

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No.9 美容舒壓

現代人生活節奏快速，不僅有工作壓力，還有社交、經濟等問題要面對，緊張的生活步調讓身體開始變得緊繃，多數上班族經常發生全身腰痠背痛的問題，導致身體到處疼痛、晚上睡不好、白天又想睡，整體工作效率低落，讓許多人相當煩惱。

這時候適當的舒壓、美容，就成為相當重要的舒緩放鬆方式之一，按 摩券也是不少福委喜歡的選項，「有時候真的需要去放鬆一下，才有繼續前進的動力」、「很喜歡福委發這類型的券，因為雖然想要，但平常不會想自己買」。

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No.10 網路購物

隨著網際網路的高度普及，越來越多人以網路購物取代傳統購物模式，完美實現不出門就能逛街採購的想像。加上網購的送貨服務越來越快速，讓不少人都相當喜愛網路購物。

許多福委會在歲末年終時，選擇贈送目前經營福利電商平台像是PC home、PayEasy等購物平台的電子禮券給員工，不僅有各式各樣的品項，還能快速拿到貨，「最喜歡收到購物平台的電子券，可以買各種類型自己喜歡的東西」、「這個才是最好的，不用受到品項的限制，想買什麼買什麼」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月13日至2023年12月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『電子票券』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統