極樂尾牙？公司逼正妹職員穿短裙「陪客倒酒」 網氣炸：是淫業部嗎

農曆過年即將來臨，許多公司行號會紛紛舉辦尾牙來犒賞員工，不過就有網友驚爆前公司的尾牙，不僅請來的客人永遠比員工多，女性員工還被要求穿短裙當招待，且必須與客人同桌用餐，過程中得不斷替客人倒酒陪笑，讓他以為自己來到酒店，網友們看了也痛批「過份到了極點」。

該名網友在臉書社團「匿名3公社」揭露前公司的5大劣行，他表示前公司的尾牙桌數，客人桌永遠比員工多，且找來身材好、夠漂亮的營業部女生當天穿短裙當招待，不僅如此還要求當招待的女員工，必須跟客戶坐同桌並幫客人倒酒。

而其他部門的同仁則被要求一定要上台表演，但最扯的是公司每次都會有摸彩、績效獎，直到原po待了多年後才得知，原來績效獎的籤桶有「秘密」，中獎的永遠都是那些懂得抱大腿的人。

文章曝光，網友們怒批「根本是被當酒店」，「把員工當酒店妹要幫客戶倒酒，這點簡直過份極點，這能提告歧視女性？」、「很簡單，你們公司尾牙是招待客人的」、「什麼奇葩公司」、「把女員工當啥！這種尾牙寧可不去也罷」。

也有人分享自己參加尾牙的經驗，「看一看覺得還好，前公司尾牙時我們部門除了要當工作人員還只有便當吃，年底忙的要死還得拍尾牙影片捧上面的人」、「我參加過35人尾牙只有30人餐，結果當主持人的我只能自費吃便當」、「之前待的中型公司員工辦六桌，還要唱歌練舞表演，以為自己是大公司，笑死」。