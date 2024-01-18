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身心障員工不足 去年30企業挨罰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
未足額進用身心障員工去年有卅家企業挨罰，身心障者者就業通勤本身就是挑戰，如何打造職場友善環境更是關鍵。圖為街頭身障者。記者潘俊宏／攝影
未足額進用身心障員工去年有卅家企業挨罰，身心障者者就業通勤本身就是挑戰，如何打造職場友善環境更是關鍵。圖為街頭身障者。記者潘俊宏／攝影

為保障身心障者就業機會，只要是無正當理由未足額進用身心障員工的企業，最高可開罰十萬元，但因「無正當理由」屬不確定法律概念，地方政府無所遵循，導致開罰案件少之又少。為此，勞動部去年五月發布解釋令，指四種情況下可開罰。去年五月至十一月，總計卅家公司挨罰，未足額進用的事業單位比前年同期減少一五六家。

根據身權法規定，無正當理由未足額進用身心障員工的企業，可開罰二萬至十萬元不等，但由於無正當理由概念模糊，施行近十三年，地方幾乎零開罰，唯有台北市前年開第一槍，裁罰七件，導致部分事業單位也有恃無恐，以繳交差額補助費搪塞。

勞動部去年五月發布解釋令，核釋四種情況下，事業單位未足額進用身心障礙員工就可開罰，包括同時違反就業歧視及未足額進用，不實進用，身心障不足額卻另新聘非身心障礙員工，及公司未推動進用計畫也拒絕地方政府輔導。

勞動部發展署身特組長施淑惠說，去年五月至十一月底止，總共卅家事業單位挨罰，其中八成是未足額進用身心障礙者期間，卻另外新增僱用其他非身心障礙的勞工，兩成是未規畫改善計畫、也拒絕地方政府輔導。

施淑惠說，根據衛福部二○二一年十二月發布的調查報告，身心障就業人數達廿四點一萬人，失業人數一點五萬，勞參率百分之廿二點一七，跟勞動部二○一九年五月的調查數據相比，身心障就業人數增加二點六萬人，失業人數減少三千餘人，勞參率也增加百分之一點四七。

勞動部 失業 北市

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