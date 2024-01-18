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身心障求職通勤難 地方推交通補助
身心障礙者就業，除了職場友善是關鍵因素外，通勤交通也是一大影響。近年身心障礙就業人口增加，勞動部發展署身特組長施淑惠認為，除跨部會的就業轉銜系統介接愈到位，更能落實政府的協助資源，近年企業也更懂得善用職務再設計、職務內容分割拆解等合理調整，增職場友善度。
對於求職的身心障礙者來說，因交通能力較薄弱，容易因通勤時間長或轉乘複雜度高而喪失工作動力。施淑惠指，彰化縣去年運用就安基金，推出身障求職者交通支持計畫，提供每人十二次即時性求職上工的計程車交通補助。
彰化縣勞工處就服科長陳靖玟說，彰化縣不如其他都會區交通網絡綿密，但交通對身心障礙者能否穩定就業占很大因素，由於許多身心障礙者的家庭支持力量不足夠，家人無法時刻接送，這時候有交通支持就很重要。
彰化縣府勞工處支持性就服員黃小姐說，身心障求職者最常遇到的狀況是面試時間非交通尖峰期，公車班次少，家人也無法一直請假接送，若有計程車作為替代性交通方案，求職者更能配合公司約定時間抵達。
她舉例，先前有一名輕度智能障礙個案，工作十多年的工廠因訂單減少裁員，個案必須重新找工作。但面試時間卻搭配不上公車班次，最後靠著申請計程車補助，順利前往面試，也成功獲錄取。
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