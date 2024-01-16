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提早到公司吃早餐被主管狂碎念 過來人曝1真相：很迂迴的暗示

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族會自己帶早餐去公司，不過每天都被主管問「幹嘛這麼早來」？示意圖／ingimage
一名上班族會自己帶早餐去公司，不過每天都被主管問「幹嘛這麼早來」？示意圖／ingimage

許多上班族習慣到公司附近吃早餐，不過一名女子透露，自己吃完早餐去公司，主管都會有意無意問起「幹嘛這麼早來？」，後來應對方建議帶早餐到公司，又被對方問重複的問題，甚至要求不要再帶了。對此，有網友點出真相，「他就是很迂迴的想要讓妳不要太早到公司」。

一名女網友在Dcard表示，自己去（2023）年9月入職，前兩個月都會提前30分鐘到公司附近的早餐店，用餐後才進公司，主管天天詢問「幹嘛這麼早來？」後來還主動打一副鑰匙給她，建議她直接帶早餐來，才不用邊吃邊看時間。原PO改成提早20分鐘到公司吃早餐，而主管依然會問「妳怎麼這麼早來？」她抱怨這個狀況持續了兩個月，主管卻突然告知不要在公司吃早餐，所以無言說道：「我沒有很理解突然的轉變發生什麼事情？」

對此，有網友同情她的遭遇，「這主管也管太多了吧！」、「妳都是上班時間前吃早餐，怎麼還管這麼多？」、「沒看過員工早來還被嫌，而且天天問也太失憶了吧！」、「時間還沒到為什麼不能吃早餐？我們公司鐘還沒打沒有人在辦公的」。

但也有不少人直言，「他就是很迂迴的想要讓妳不要太早到公司…他行為反覆，但目的只有一個，拜託妳不要太早到公司」、「從頭到尾根本不是早餐的問題，應該是妳太早到造成別人的困擾了，配合公司文化幾點到就幾點到，如果是那個時間點只有妳就不好」、「感覺他是在暗示妳不要這麼早來，中間可能想用叫妳來開門的方式，讓妳感覺麻煩不早到，最後又換個方式跟妳說公司不能吃早餐，再次逼妳不要早來」。

主管 早餐店 上班族

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