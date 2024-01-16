加薪變羞辱？她月薪7萬才調750「同事只多200」 過來人嘆：加不到10元

新的一年開始，許多企業陸續發放績效獎金，甚至是調薪，激勵員工士氣。不過一名月薪超過7萬、從事MIS（管理資訊系統）相關工作的女網友表示，明明自己績效就在部門前段班，換來的卻只有加薪750元，有同職等的同事甚至才加200元，怒斥公司「根本是羞辱人！」貼文曝光後，也引起熱議。

原PO在Dcard表示，自己的考績在部門大概PR 90，結果看到調薪通知單整個傻眼，還以為自己看錯，因為辛苦工作換來的只有加薪750元，而且她還不是最慘的，同事透露，有其他人甚至才被調薪200元而已，原PO也不禁感嘆：「調200根本是羞辱人吧！」

對此，網友紛紛表示，「看來上限就是1,000了」、「想穩定調薪來公職」、「可以跳月薪27,470的公司，估計明年調成28,500以上」。也有人說：「如果月薪10萬調750真的羞辱人， 如果月薪26,400～30,000，調750好像不算過分，但調200就真的很過分，不到1％」，對此，原PO則回應：「我月薪74,250被調1％多，被調200的同事跟我同職等，薪水應該也不會差太多，完全羞辱感！」

另外，也有過來人吐苦水，「前前公司調過6塊」、「以前傳產調薪都是調一個便當錢50元，這樣有安慰到妳嗎？」、「很多公司除非升職，不然不會調薪的，我前公司就是這樣，有同事做了五年薪水完全沒變，而且每個職等還有限制人數，上面的人沒離職，一輩子不用想升。我運氣好有升過，也才調薪2,000，然後從此每個月績效獎金都少1,000，果斷離職」、「前公司HR：本公司每年固定調薪5%，結果連續兩年都說共體時艱不調薪」。