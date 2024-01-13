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同事下班前一句話惹火主管 內行人解釋「很沒禮貌」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO見同事跟主管說一句「辛苦了」，結果惹怒對方。 示意圖／ingimage
原PO見同事跟主管說一句「辛苦了」，結果惹怒對方。 示意圖／ingimage

工作一整天後，同事間都會說一聲「辛苦了」，彼此加油打氣一下，不過有一位女網友卻表示昨天（12日）下班時，同事對主管說了一句「辛苦了」，沒想到卻遭到對方斜眼瞪人，女網友不解地想問真的不能對上司說這句話嗎？

原PO在PTT發文表示，昨天看到同事要下班時，遇到剛開完會的主管，見到對方桌上疊了一堆公文，於是同事就拍拍主管的屁股說「組長您辛苦了」，結果立刻被斜眼瞪人，主管還怒說「下班就快滾出辦公室，你不出包就能讓我不那麼操勞了」，這讓在一旁的原PO聽了好奇想問「這句真的不能對上司說嗎？該怎麼表達比較適合？」

貼文引起不少討論，「我常對主管說耶」、「你怎麼沒想過是拍屁股的問題？」、「難道問題不是『出包』這個關鍵詞？」、「就玻璃心而已，以後少講」、「組長謝謝您，您比誰都辛苦，這樣就好啦」、「完了我還跟老闆講」。

也有內行人解釋這通常是上對下所講的話，「『辛苦了』，是上對下用詞」、「『辛苦了』是上對下才能用，頂多平輩，對長官用很不禮貌」、「在日文上對下、下對上說法跟意涵不一樣，中文都翻成『辛苦了』。我也會覺得中文這樣說比較是上對下，下對上比較會說『謝謝怎樣怎樣』」、「不能說辛苦了，請直接說謝謝」。

職場 主管

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