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年前失業！突被通知「全部門裁撤」 他悲喊：公司補償金能撐多久？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在過年前突然被公司告知裁員，讓他很痛苦。示意圖／ingimage
有網友在過年前突然被公司告知裁員，讓他很痛苦。示意圖／ingimage

即將迎來農曆新年，許多員工殷殷期盼年終獎金及尾牙活動，不過，有民眾難過表示，昨（11）日自己所待的部門全遭公司裁掉，雖然公司會發補償金，也可申請失業補助金，但自己出社會僅2年，身上存款根本不足以支撐日常開銷。

一名網友在論壇「匿名公社」以「突然失業了」為題發文，表示昨日下班前，公司突然通知整個部門都被裁掉，雖然公司除了給非自願離職書，並承諾給予補償金10萬元，但過年前失業對原PO而言還是相當打擊：「收東西時還是忍不住哭了」。

雖然前輩安慰原PO，說恰好能用待業的時間好好休息，但原PO表示，自己僅出社會2年多，身上沒有甚麼存款，還得負擔房租、水電，即使有公司的補償金，但根本無法支撐很久，讓他憂慮不已。

許多網友紛紛給原PO加油打氣，「兩年給十萬，公司算有道義的了，失業了就調適一下心情再出發吧」、「有能力就不怕沒工作，就是怕沒能力又想拿高薪，出社會2年，代表你年輕有本錢學習成長」、「放心啦！過年後工作很好找的，就看你要不要而已」、「換個角度想，失之東隅，收之桑榆。危機就是轉機」、「別擔心，先好好過年，非自願離職的補助要記得申請，雖沒原本薪水多，但可以暫時補貼一點，趁過年離職潮，職缺多，年輕人很有機會的」。

失業 補償金

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