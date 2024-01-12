她下班接小孩被主管嗆「當狗養就會聽話！」怒向公司告狀卻被冷處理

職場上有時會遇到主管口出惡言，有網友抱怨，她下班接小孩，主管卻不滿她太早離開，在開會時對她說「你就把小孩當狗訓練就好了，他們就會聽話了」，她向公司投訴卻被回應「沒那麼嚴重」，其他人則建議，下次要記得錄音再提出申訴或甚至提告。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她為了接小孩，下班後比其他同事更早離開公司，主管對此感到不滿，近日在開會時對她說「你就把小孩當狗訓練就好了，他們就會聽話了」。

該網友不滿，向人資投訴這是職場霸凌，人資卻認為「沒那麼嚴重」，還回應「還是你希望他跟你道歉或寫悔過書？」她說，希望主管考績受影響和記大過，人資則回覆「我是覺得沒那麼嚴重」。

該網友憤怒表示，當下很想嗆人資「如果他對你說，你就把你兒子當狗養就好，看你什麼感受」，她無奈說，職場霸凌明明是只要當事人感到不舒服就成立，但老屁股都只會說空話，不管事。

其他人則留言「你應該當下跟主管說：所以你爸媽把你當狗培養到現在這樣的嗎？」、「你就直接手機拿出來錄音然後回：那是你覺得不是我覺得，你要怎麼覺得是你的事不關我的事。我申訴了你就要處理」、「如果是下班時間，關他什麼事」、「直接回他：看你的樣子，我非常確定你肯定從小是被當狗養的」。

還有人留言「我會記得明天上班密錄器，一樣準時走，等他再說一次侮辱語，告知他，我會跟公司申訴並提告，讓他怕一下」、「下班時間我就是要走，我要去幹麻關任何人屁事，回他：你小孩是狗但我的不是，趕快去投訴他」、「我五個月前被主管當眾在店內群組罵XXX，我當下超生氣，差點哭出來，還氣到想告他」、「一定要嚴厲反應這個白目，不配當主管」。