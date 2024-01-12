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作家到夢想中電視台上班卻被宮鬥慘輸！ 回前東家才知多幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
黃大米轉職後適應不良。圖為上班族忙碌示意圖。圖片來源/ingimage
黃大米轉職後適應不良。圖為上班族忙碌示意圖。圖片來源/ingimage

春節將至，不少人會選擇在春節以後跳槽換工作。作家黃大米分享過去換工作的經驗，她某年年底放棄年終，跳槽到當時收視率最高的新聞台，只因自己認為「到這家新聞台工作就能證明自己很優秀」。想不到實際上班後適應不良，加上同事之間高度鬥爭，令她非常沮喪，最終她被鬥輸，回到前公司後才體認到「遇到爛人、爛公司才知自己多幸福」。

黃大米在臉書粉專貼文分享過去換工作的經驗，她某年年底放棄當時工作的年終獎金，跳槽到當時收視率最高的新聞台，因為她從大學畢業後，一直很想到該公司上班，自認到這家新聞台工作就能證明自己很優秀。

黃大米說，她幻想拿著這家電視台的麥克風可以很神氣，還腦補跟前男友在街頭巧遇時，她可以拉風的坐上採訪車，揚長而去，用汽車的煙塵，讓他知道當年跟我分手，錯過現在人上人的她有多可惜。

想不到實際上班後，她嚴重適應不良，加上同事之間高度鬥爭，令她非常沮喪錯愕，最終她被鬥，也鬥輸了，每天上班非常痛苦，夢想中的電視台麥克風招牌，沒有讓她舒緩，她坐在黑色的採訪車中，神情逐漸萎靡，後來沒撐了幾個月她就離職了。

黃大米回頭拜託前公司主管，才又回到前公司上班，她語重心長表示，「我上班最在乎的不是公司的牌子有多大，而是公司的企業文化，我喜歡公司的同事跟氣氛是善良與樸實，那種感覺會讓我覺得上班很放鬆，很快樂」。

黃大米也提醒，「如果你有天發現自己跳槽錯誤，記得該回頭去老東家拜託就去做，面子不重要，每天如何過日子才是重點」。

有網友留言「那家電視台，我也曾經很想去。但，我後來發現，我的個性最適合我現在這裡。所以一待已經12年」、「大米說的那個電視台可以說是我所有同事都想去的地方，但我當年曾經轉去那台的同事們也又離開那台了，當時就有前輩對我們這些小菜鳥說，那裏是裡面的人想出來；外面的人想進去的鬼地方」。

還有人表示「一天中最長的時間都是待在公司裡，所以很放鬆，很快樂的工作環境格外重要，照顧好自己的情緒才能創造更大的價值」、「沒下過地獄，不知道原來現在是天堂」、「看到這篇就懷念起過去的公司，志趣相符同事親善，企業文化實在求是。現在在一間穩定大公司但企業文化官僚愛鬥，著實能體會大米情境」。

離職

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