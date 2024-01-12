整理包／投票日休假、上班薪水怎麼算 勞動部5大QA解惑

明天就是投票日，具投票權的勞工如果明天原本是工作日，可以休假嗎？如果休假會是無薪假嗎？聯合新聞網整理相關問答，為讀者解惑。

問：我是勞工且有投票權，但明天投票日是工作日，想回家鄉投票，可以休假嗎？

答：投票日當天，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1日，工資照給。

問：我是勞工且具有投票權，但周六原本就是我的休息日或例假者，可以補休假嗎？

答：因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

問：雇主同意明天讓我休假，我可以把投票日的假挪到其他工作日再休嗎？

答：放假「一日」指的是午前0時至午後12時連續24小時。由於投票權僅得於投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

問：雇主要求我明天投票日上班，薪水怎麼算？

答：雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資，至於計算方式分為下列兩種類型：

一、原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

二、原屬勞工的休息日：視工作時數依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

問：雇主要求我明天上班，卻未依法給假或給薪者，該怎麼保障我的權益？

答：雇主未依法給假或給薪者，可處2萬元以上，最高100萬元罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關：直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）申訴，以維權益。

資料來源／勞動部提供