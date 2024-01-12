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大客車缺工 今年仍難改善

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
疫後大客車駕駛缺工問題嚴重，公路局營業大客車駕駛補助方案2022年至今年1月僅招募1414人，不到目標人數一半。本報資料照
疫後大客車駕駛缺工問題嚴重，公路局營業大客車駕駛補助方案2022年至今年1月僅招募1414人，不到目標人數一半。本報資料照

疫後大客車駕駛缺工嚴重，交通部公路局前年起，連兩年祭出營業大客車駕駛補助方案，目標招募四千八百名大客車駕駛，但截至今年一月，僅招募一四一四人，不到目標人數三成。客運業者認為，一次性的補貼效果有限，今年缺工恐仍難以改善，應保障駕駛員最低薪資及勞動條件。公路局表示，目前已在檢討新的補助方案。

首都客運總經理李建文表示，客運業平均缺工幅度仍有兩成，預估今年也不太樂觀。目前駕駛員平均薪資已調漲為六萬五千元至七萬元，去年透過新進駕駛補貼方案招募到的駕駛員共十四位，占整體新進人員不到十分之一。

李建文表示，一次性的補貼效果有限，應該從根本保障駕駛員最低薪資及勞動條件，至少保障駕駛最低月薪十萬元才招得到人，至於保障薪資的前提，就是需先調漲運價，業者才有能力提供更好的待遇。

統聯客運也說，目前駕駛員薪資也多來到六萬至八萬元，但招募速度仍趕不上缺員幅度，除了業者自行提供推薦獎金，也希望主管機關加速審查調漲運價，改善客運業營運環境。

另有不具名業者表示，大客車缺工不只影響一般公路、國道客運，旅行業接待團客所需的遊覽車駕駛、學校交通車等也會出現問題，在整體市場人力不足的情況下，只是同業間互相搶人，長久下來不利各產業發展。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰認為，從過去的補助效果可看到，駕駛的工作環境已不再是「有錢就願意做」，除了薪資待遇外，工作環境、申訴壓力、工作風險等都應該對症下藥改善。

薪資 調漲

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