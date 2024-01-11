新鮮人嘆懂3國語言卻找不到3萬薪工作 網秒指「2大問題」搖頭：我也不要

年後轉職潮即將到來，不少人早早開始打磨履歷，準備找間好公司待，但履歷怎麼寫才能命中人資喜好呢？有新鮮人自承多才多藝，光外文就會3種，面對廠商交涉或社群文案都頗有經驗，對職位、薪水要求也不高，卻總遇滑鐵盧，讓她非常困惑，不懂「資方到底要什麼」。

原PO在Dcard發文求助，稱自己雖因大三時轉系而延畢，但實際學到的技能相當多，在學校必修知識外，還掌握攝影、修圖、插畫、手工藝等技能，做過不少企畫案，外文方面則除英文，日、韓、泰3國語言也具基本能力，私人經營的社群媒體則有逾千人追蹤，觸及率還算不錯。甚至過去打工時業績是所有人中最好的，可見口才也練得不錯。

原PO表示自己要求不高，考慮到剛出社會，只希望有個3萬月薪，能繳得起房租、養得起自己的工作就好，可惜就算她技能樹點得又寬又廣，依然找工作找到懷疑人生。最後她也貼出自己的履歷，希望大家能幫忙出點意見，讓她獲得公司青睞。

不過網友看了她的履歷紛紛搖頭，直言「看這履歷我也不會用」，指出她的兩大問題：技能多卻不精，履歷沒有對症（公司）下藥（技能），「你感覺什麼都會一點，但不精通」、「我看到也會覺得，嗯…你要應徵什麼？你會那麼多技能，但是我公司不需要阿」、「寫太多無關緊要的，投啥寫啥，不相關的通通刪掉」。

有人分享心得，「你應該針對想找什麼工作，闡述在這方面更深的經歷或經驗。其他無關的項目，除非真的有加分，或很重要再寫出來，不然容易失焦，或者看履歷的人不知道你的專長」、「把問題反過來想，你要找什麼工作？這些工作的基本職能是什麼？再根據這些職能來寫履歷上的內容，你可能會比較有方向」。

也有網友認可原PO積極拓展才藝的態度，建議她針對不同職位寫不同的履歷，並放進相對應的技能，才能讓公司了解她是否適合該項工作。