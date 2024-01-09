課長嫌員工零互動「安靜如自閉」 網友無奈吐心聲：不是朋友

職場人際關係是上班族困擾的問題之一，一名7年級生今年36歲的課長就抱怨，許多年輕的新人除非必要，幾乎都不和別人互動，「安靜到一個像得了自閉症似的」。他好奇背後原因，網友對此紛紛直言，「同事真的只是同事，又不是朋友」、「聊的越多，讓人知道的事就越多，被人在背後補刀的事更多」。

一名網友8日於臉書社團「匿名3公社」表示，工作場所是上班族待一整天的地方，與同事的相處時間甚至超過了家人相聚，但他觀察到有些人認為工作就是工作，除非有必要，否則不太會主動和同事互動。而近年來有一些老鳥退休，所以公司招聘很多8年級、9年級的新進人員，原PO發現這群年輕人不愛跟同事社交，「除了工作問題會講到話，其他時間跟吃飯時間，那群年輕人安靜到一個像得了自閉症似的」。他疑惑問道：「以前我們年代都會想跟前輩上司討好關係，為什麼現在他們都不跟我們聊或互動啊？其他部門的人經過我們這裡看到，不知道的人還以為裡面都是聾啞人士，安靜到一個好詭異」。

貼文發出後引起網友熱議，不少人直言：「同事真的只是同事，又不是朋友」、「請公司開徵相聲工作人員」、「安靜過完每一天不好嗎？」、「年輕人都直接拒絕無效社交了」、「為甚麼一定得要討好同事、上司？職場法則，做好自己份內的事情就好，其餘的都不干自己的事」。有過來人分享，「以前會跟同事聊天，下班會去逛街，但被捅刀後，覺得私下真的沒必要有交流」、「聊的越多，讓人知道的事就越多，被人在背後補刀的事更多」。

也有人指出職場社交困擾之處，包括沒話題、工作可能受到影響，「跟前輩上司是要聊什麼？聊哪齣電視劇好看？哪個遊戲好玩？還是聊未來願景？」、「跟你聊多了可以輕鬆些嗎？多了解對方出包時不罵嗎？適度的距離對大家都好」、「職場就是你做你的我做我的，交情太好容易被凹」、「安靜點好，主管最好別認識我，以免到時包山包海包一堆給我，又沒加薪」、「每當認真做事時，旁邊同事們一整天講八卦聊保險，比加班還難過」。