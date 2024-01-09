月領26K怎麼活！小資女哭變「泡麵人」 網勸做這一行至少32K

今年元旦起，資本工資已提高為27,470元，但部分上班族仍實領不到這個數字。一名女網友貼出自己不到27,000元的薪水和每月開銷，感嘆快活不下去，其他網友則幫她的支出明細把脈，幫她找出不必要的消費。

這名小資女網友在網路論壇「Dcard」上哭訴「這種薪水怎麼活」，她透露扣掉勞健保及加上加班費後，自己一個月實領薪資為26,299元，每月必須支出的項目包括：房租6,200（含水電）、通訊費約1,700（含保險）、學貸2,100、車貸3,000、車油錢500、日用品（含藥）1,500～3,000、餐費約5,000、手術費存5,000，扣下來每個月手頭上僅剩1、2千元，而她也會選擇把這些錢存下來。

小資女無奈地說，由於手頭如此之緊，她根本沒錢跟朋友出門，連回家的車資也沒有，只能等家人開車來找她。雪上加霜的是，最近常去的麵店還漲價了，讓她只能吃泡麵度日，自嘲快變成「泡麵人」。

許多網友看到這樣的薪資，紛紛建議她轉職或兼差，「加班了薪水還這樣，應該要考慮換一份工作吧」、「建議辭掉再找，我們辦公室文書小姐也有3萬起跳，如果不辭，要嘛就是兼差才能過稍微好一點的日子」、「原則上週休二日，8小時正常工時領不到28k都不必浪費生命去做」、「如果時間體力允許也不排斥的話，可以試試看餐飲業，現在餐飲的薪水也不會到太差（至少比你的這個好），而且基本上都會提供員工餐，餐費能省一點」、「餐飲業隨便都有32k了啦」。

有人對「手術費」感到好奇，發文者解釋她考慮去做眼睛雷射手術，所以先存錢，就算到時評估無法做，也能變成一筆存款。對此有網友認為可暫緩，「我是覺得妳生活好一點再來打算手術的事情」、「雷射手術不是必要的吧？先評估再考慮要不要做吧？」、「最近出來很多文章說手術後遺症很後悔動的，都看完再想想吧」。

也有網友直接了當的說「這樣的收入，再省也省不了多少」，勸她要確立生活重心，想清楚自己需要的部分，再調整花費比重，例如喜歡吃就賣掉車子、選便宜的交通工具；喜歡車就在吃的方面節省，「不要什麼都省一點，反而什麼都不開心」。