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從不罵人的主管要更小心！ 她職場多年經驗：笑面虎常常背後使勁捅刀

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。 圖／ingimage
職場示意圖。 圖／ingimage

笑面虎比暴躁獅可怕！從不罵人的主管，你更要小心

「我的考績居然被打乙。」艾莎很是氣惱，因為新主管海倫空降的這半年，她並沒有接收到太多的指導或應該改進的指令。

艾莎的新主管海倫是個出名的好好小姐，對下屬總是和顏悅色，鮮少說重話。雖然海倫不是個思路清晰、有邏輯的人，工作規劃常丟三落四，讓身為下屬的艾莎，不時需要緊急救援而疲於奔命。不過，因為海倫脾氣溫和好相處，艾莎也就盡量只想著海倫的優點。

「我考績只有乙，請問你對我有什麼不滿嗎？我需要改善的地方，可否請你明示。」艾莎不想死得不明不白，索性問個清楚。

海倫還是一如往常，笑咪咪地：「你的工作規劃經常丟三落四，而且也沒有做好組織管理的工作，需要好好加油喔。」

這下艾莎心𥚃可更堵了。因為做工作規劃的明明就是海倫，組織管理也是海倫主管的工作，艾莎只不過是在公司任職較久，會協助海倫做一些指示布達的工作。不然，她一個資深專員，哪有辦法跟權力去管理整個組織。

敢情（註：原來的意思）海倫是把自己的鍋都推到艾莎身上，讓她揹了！

艾莎這才發現海倫根本不是好好小姐，而是位不折不扣的笑面虎

就算不是笑面虎，也是個沒有溝通能力的主管。因為在打考績之前，海倫鮮少清楚明白指出艾莎不足的地方，艾莎也就沒有自覺自己需要改善。

又因為海倫總是客客氣氣的，在公司人緣極佳，以致於艾莎向幾個親近的同事訴苦，得到的反應多半是：「怎麼可能？海倫那麼好的人。」艾莎覺得自己背了鍋又有苦說不出。

「笑面虎比暴躁獅可怕」。這是菲在職場上多年的心得。

通常，像菲這類情商低，個性像暴躁獅的人，智商不會高到哪裡去。畢竟，我們都明晃晃地在別人面前把刀子亮出來了，在背後捅刀的機會就少一些。

情商高的人，通常智商可能也高一點，如果再加上人品好，那真的是天使。可惜這世上天使很少。

滿多情商高的人，不是真的不動氣，而是有一定的內力，才能做到老僧入定、喜怒不形於色。

面對像笑面虎這樣的人，更要保守謹慎。

畢竟每個人的喜努衷樂等情緒都需要有出口。在你看得見的地方沒有發作，那就會在你看不見的地方使勁。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 考績 下屬 職場 笑面虎

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