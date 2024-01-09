該信嗎？老闆喊「今年沒年終、明年加倍奉還」 內行人給實用建議

1月底即將到來，不少上班族都在期待年終獎金入袋，不過有一名網友在網路上發文，指出老闆告知今年營收不如預期，不發放年終獎金，同時更喊話「明年將加倍奉還」，讓他傻眼求問「該相信嗎？」，貼文一出後，也有不少網友給出實用建議。

這名網友在PTT以「老闆說今年年終當作借他，該相信嗎？」為題，指出老闆突然邀請全體職員到會議室，先鋪敘因為疫情造成營收不如預期，所以今年沒有年終可以發，還直言「這次年終當作是借給老闆的，明年會加倍奉還」，讓他當場傻眼，也上網求問「該相信嗎」？

貼文一出後，多數網友紛紛搖頭直呼「老闆法拉利要交車了」、「叫他先寫張欠條來啊」、「他們家最近是不是有人換車還是搬新家」、「你除了相信還能幹嘛」、「請老闆簽個本票」、「他不發你也拿他沒皮條啊」、「畫餅一律不信」、「又畫了一個好大好圓的餅耶！」、「明年會是共體時艱後年再補償」。

不過，也有部分網友指出，年終本來就沒有硬性規定要發，也很難保證公司明年一定會賺錢，建議「可以開始找工作了」，紛紛表示「太坑了，建議離職」、「一般老闆會說勞基法沒規定要給年終」、「看自己斤兩夠不夠，夠的話年後轉職」、「年後找工作吧」、「直接離職」、「準備物色下家公司吧」。

事實上，勞動基準法並未規定雇主必須發放年終獎金，可以看勞資雙方當初是約定「經常性給予」，還是「恩惠性給予」，前者是公司必須發放年終獎金，因契約上年終獎金屬於工資的一部分；後者就沒有發放年終獎金的義務。