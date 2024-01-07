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年薪300萬才及格？他問竹科薪資標準 內行人揭「殘酷真相」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇詢問，若全台科技業的基礎門檻是年薪300萬元，「那科技業城市新竹的標準是多少呢？」示意圖／ingimage
網友好奇詢問，若全台科技業的基礎門檻是年薪300萬元，「那科技業城市新竹的標準是多少呢？」示意圖／ingimage

不少人認為科技業年薪破百萬是家常便飯，就有網友在PTT以「現在年薪300萬算是勉強及格嗎?」為題發文稱，看了很多篇討論文章後，他發現多數人對科技業的共識就是「300萬是個基礎的門檻」。不過，貼文一出，便有內行人大嘆近幾年景氣不佳，大部分人的年收入僅在80至120萬之間。

原PO透露，自己看了好幾篇討論科技業年薪的文章，發現大家對於科技業的薪水有一共識「300萬是個基礎的門檻，就像及格等於60分，有東西吃就能活著的那種感覺，非常非常基礎且正常的東西」。他好奇表示，若全台科技業的基礎門檻是年薪300萬元，「那科技業城市新竹的標準是多少呢？」希望藉由過來人的說法，以審視自己是否及格。

貼文一出，引起許多網友討論，「300萬以上工程師、200萬以上工人、100萬以上工友、其餘工讀生」、「精確來說是，現在300萬還是比10年前100萬困難很多，但過的生活品質差不多而已」、「200萬現在是菜鳥吧，300萬及格」、「25歲的話300萬差不多，30歲通常有600～700萬，35歲大都在800～1200萬區間」。

還有內行人點出近期科技業景氣差，並非人人都能年薪破百萬，「今年有300萬就算不錯，疫情後一堆掉營收」、「大部分人的年收入也就是80-120萬之間，也有很多不知名的公司開著3-5萬的月薪，尤其是今年景氣算差了…蠻多公司也沒獎金，台積也不是人人200萬 ，第一年就不可能200萬」。

PTT 薪水 竹科 年薪

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