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面試被問「上份薪水多少」怎回答？ 人資教2招答題撇步全網讚

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人跳槽與新公司面試時，經常被問到「上份工作薪水多少？」，就有一名在軟體業工作的HR分享2招「答題撇步」。示意圖／ingimage
不少人跳槽與新公司面試時，經常被問到「上份工作薪水多少？」，就有一名在軟體業工作的HR分享2招「答題撇步」。示意圖／ingimage

根據日前人力銀行調查，有9成的上班族會考慮在農曆年前轉換工作跑道。不少人跳槽與新公司面試時，經常被問到「上份工作薪水多少？」，就有一名在軟體業工作的HR（人資管理）在Dcard分享2招「答題撇步」，獲得網友大讚。

原PO以「談薪資一定要知道的事」為標題發文稱，自己是一名在軟體業工作的HR，許多民眾認為面試談薪是最困難的環節，因此她統整出幾個談薪技巧。她表示，面試前應先調查「同職位與年資的業界行情」與「該公司的核薪與調薪制度」，可透過職缺釋出的薪資資訊、人力銀行或獵頭公司做的「薪資調查」、詢問相同行業的朋友與前輩獲取資訊，「了解自己所處的狀況與優劣勢，更好的判斷如何開價」。

接著，為自己設立「最低能接受的薪資」基準的同時，也須記得向HR詢問年終、績效、全勤獎金與津貼等，「大家以『年薪』的概念作為談薪的基準，這樣才比較不容易產生與前一份工作落差太大的情形」。原PO強調，當HR問到「期望薪資」時，可以先禮貌詢問對方「本職位的核心區間是多少？公司的薪資結構如何？」再提出自己期望薪資。

原PO指出，求職者若能安排越多面試越好，「當手上的offer越多越有談判的優勢，才能免於自己是被開價那方的困境」。針對網友提問「如何回答GR提問『上份工作薪水多少？』」，她也分享2招答題撇步，「1.和對方告知因為公司是密薪制，只能提供區間，避免對方知道確切薪資；2.以加總薪資和獎金後，除以12個月來計算，說明為平均薪資。」若對方給的幅度不符預期，也可告知對方這次的轉換是設定薪資調整的幅度高於15%，如果未達此標準將暫時不考慮該職位。

貼文一出，許多網友紛紛感謝原PO用心的分享，「好文」、「非常感謝妳的詳細分析，我對於整體運作比較有概念了，真的很謝謝妳」、「謝謝原PO分享，『談薪攻防戰』很受用！」、「談薪水這件事真的很難，想當初人生第一次面試就被問『要多少薪水』就很尷尬，一方面沒經驗，一方面又怕開太高失去這個機會」。

另外，還有網友針對「求職者可否向HR詢問核薪區間」討論，「我也是HR，但如果有求職者照妳說的反問我核薪區間，我會覺得超級沒禮貌，而且這一題有sense的HR，都不會回答吧」、「我看到反問那個也覺得不推誒，雖然我不是HR，但因為還沒回答別人問題前，先反問不太好，除非是求職者先開口，這樣整段聽起來舒服一點」、「問核薪區間不會不禮貌吧，而且也不算什麼商業機密啊，就是想知道如果能力夠，公司大概給得起多少」、「遇到不回答區間的HR，我也會覺得很無言誒，資訊要平等啊」。

Dcard 薪資 面試

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