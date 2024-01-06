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科技業男工作一年「存50萬」！見房價超絕望 網曝1真相更殘酷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名剛畢業的科技業男子，表示工作一年省吃儉用才存下50萬，看到房價讓他很絕望。示意圖，本報資料照片
一名剛畢業的科技業男子，表示工作一年省吃儉用才存下50萬，看到房價讓他很絕望。示意圖，本報資料照片

有一名科技業新鮮人表示，去年剛畢業做了一整年的工作，省吃儉用下來一年只存了50萬，生活還是很糟糕，沒有生活品質，回頭看了房價，發現更無力，嘆「不想工作了，不知道努力為了什麼」，引起不少網友熱議。

一名政大畢業的網友在Dcard發文指出，去年畢業到台北科技業做了一整年，常態六日加班，平常工作壓力很大，省吃儉用住在很小很小的雅房裡。原po表示，做了一整年，扣掉學貸、孝親費、還有房租與生活飲食費用，一年只存了50萬元，生活還是很糟糕，沒有品質，存了這些錢是為了未來買房子，結果看了房價後更是無力。

原po說，假如一棟房子要2000萬，頭期款500玩，還要過著一樣的生活，日復一日沒日沒夜整整10年，還要努力10年才能存到一間房子的頭期款，生活一樣還是無趣、壓力大，大嘆「我好累，不想工作了，不知道這麼努力是為了什麼」。

不少人也安慰說，「買不起就不要買啊，放棄買房，錢突然就花不完了」、「我直接放棄買房了，我同事房貸一個月6萬，還要繳30年，繳完剩下的薪水連711店員都不如」、「兩千萬的房子也很小，有能力的話出國工作吧，你會發現人生不是只有工作」、「我也是科技業，但我決定移民了，目前看到很多無助的地方」。

但也有人認為，「十年後要買房時發現房價不只2000萬了」、「還存的到50萬不多嗎⋯」、「誤會了，你這樣薪水不算科技業耶」、「中位數來講，很多人是一年賺50萬，你還能存50萬已經算優秀」、「一年存50萬，已經很猛了」、「為什麼要買2000萬的房子？ 桃園也不遠啊，房價不到台北的一半」。

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