公司尾牙「聚餐或領現1500元」？ 一票人秒選錢曝：聚餐根本變相加班

不少公司在農曆年末會舉辦尾牙，除了辦理抽獎活動、發紅包，還有公司會邀請藝人到場獻唱，以慰勞員工一年來的辛勤。不過日前有網友發文詢問，最近公司在調查員工希望尾牙活動照舊聚餐，還是改成每人領取現金1500元，貼文發布後引發網友熱議。

原PO在PTT發文分享，由於原PO公司的員工人數不滿20人，所以往年都沒有辦抽獎，而今年尾牙公司則特別調查員工意願，詢問員工希望照舊舉辦尾牙聚餐活動，或是改為每人領取1500元的獎金。

貼文一出，網友一面倒全喊，「現金，聚餐最好可以吃到1500啦」、「1500，尾牙又不會吃多好」、「1500，才不用下班又去見同事」、「1500，聚餐超煩的根本是變相加班」、「1500啊，拿來買電玩、遊戲，快樂感是吃一次大餐的一百倍」、「這還需要選嗎？平常單位出錢的聚餐都不想參加了」。

不過也有部分網友表示，「小孩才做選擇，尾牙、1500都要」、「那尾牙後的after party怎麼辦」、「抽獎好，尾牙」、「羡慕，我們折現只發1000」、「我公司是發禮券」、「要去參加尾牙才有紅包」、「除非聚餐是旭集晚餐吃到飽那種還可考慮」。