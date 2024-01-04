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尾牙、春酒發生性騷擾 勞動部：雇主有防治責任

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片
性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片

農曆年末，又是公司舉辦尾牙慰勞員工一年辛勞的時刻。勞動部今提醒，如果在尾牙或春酒場合爆發員工間性騷擾事件，雇主應負性騷擾的防治責任，若未盡責，恐將挨罰10萬到50萬元。

勞動部說明，「性別平等工作法」課予雇主應採取適當的措施，防治職場性騷擾的發生。受僱者如參加雇主舉辦的尾牙或春酒活動，員工間發生性騷擾，屬於性工法的適用範圍，雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施，妥善積極處理。雇主可於舉辦相關活動前，提醒員工注意職場人際互動的分際，避免發生性騷擾事件。

勞動部補充，新修正的性工法，有關職場性騷擾防治的新制度，即將於今年3月8日上路。新法強化雇主防治責任，要求雇主無論是受僱者提出正式申訴，或是聽說、透過傳聞而知悉性騷擾情形時，都要採取立即有效的糾正及補救措施。

勞動部強調，所有的企業，無論規模大小，雇主只要知悉職場發生性騷擾情形，就要積極處理，提供受僱者免遭受職場性騷擾疑慮的工作環境。勞動部也建議，雇主可以透過舉辦教育訓練的方式，加強主管及員工的性別意識，由勞、雇雙方共同維護職場安全，打造一個平等及安全的職場環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

性騷擾 職場 勞動部 尾牙 春酒

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