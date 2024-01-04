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她在超市領基本月薪、無年終、無三節 眾人卻見1優勢：很讚耶

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上除了薪水、交通外，休假制度也是重要考量。來源／Ingimage
職場上除了薪水、交通外，休假制度也是重要考量。來源／Ingimage

這樣的工作要去嗎？一名女網友分享，到家裡附近的超市應徵，一天工時8小時，領基本月薪、無年終、無三節，但是因「這項優點」讓她很動心。貼文曝光後，大多網友也支持她，認為工作條件對不少人來說滿不錯的。

原PO在Dcard發文表示，家裡附近的社區超市最近在徵才，她也前去應徵，工作內容大概是收銀、補貨等，基本月薪、無年終、無三節，「就是一個優點，工時8小時，月休12天，這樣的條件還可以嗎？」

原PO也說，她躺平族一個，住家裡、沒慾望，只求溫飽，老闆這個人也很佛，跟她說反正低薪也請不到人，休假就多一點吧。另外她也補充，店裡幾乎沒有加班的情況，所以也不能藉此多賺一點收入。

貼文曝光後，底下網友大多認為還不錯，「我覺得可以哈哈哈」、「很適合不缺錢的人」、「半個月在放假，這樣看起來不就工作半年，可以斜槓或其他規畫，不知道內情的情況感覺很好」、「如果沒什麼物慾其實蠻不錯的，我家附近都沒有」、「以2024來說，一般勞工年休116天，妳多放28天等於白賺一個月薪水，所以也可以想成妳有一個月年終獎金，就還行吧！」

不過也有網友提醒，「很讚耶！但無年終、無三節可能就真的很少喔」、「我覺得休假多不代表工作輕鬆，了解工作內容及相處的人比較重要」。

今(113)年1月1日起，每月基本工資調整至2萬7470元，每小時基本工資調整至183元。

工時 超市 Dcard

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