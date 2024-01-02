北市首場徵才 店經理月薪6萬

元旦起，基本工資月薪調高為2萬7470元，時薪調高為183元，北市勞動局今年首場徵才活動開跑，北市就業服務處今至5日邀集15家國內知名廠商，釋出720個工作機會。其中港式點心餐廳「添好運」今在北投站大徵才，店經理月薪上看61K。這次徵才職缺包括門市零售、餐飲旅宿、休閒娛樂業等，相當多元。

勞動局長高寶華表示，為迎接新年假期旺季，餐飲、旅宿業仍擴大徵才。為鼓勵勞工積極就業，中央與地方共同推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，民眾經就服站專案推介錄用後，除原有薪資，最長可領12個月的「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5000元），歡迎有意從事餐飲旅宿業的民眾，把握加薪的大好機會。

就服處表示，本周「疫後改善缺工擴大就業方案」徵才職缺有「添好運」外場服務員、洗碗員、學徒32K起；「剛剛」內外場正職33K起；「星巴克」儲備幹部32K起；「晶華酒店」餐廳服務員32K起。至於港式餐廳「添好運」，1月2日在北投站大舉徵才。現場共釋出155個工作機會，店經理月薪上看61K、店副理52K、二級廚師53K、襄理44K，還招募兼職外場服務員及洗碗員，時薪可達200元。

另外，外商公司有服飾零售業「ZARA」徵正職銷售及倉庫理貨人員開出37K；速食業「麥當勞」廣招正職服務員30K起，歡迎中高齡、退休及二度就業求職者應徵。