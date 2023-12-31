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18歲畢業就工作！他兼3份工「月賺9.4萬元」 過來人勸：勿搞壞健康

聯合新聞網／ 綜合報導
一名19歲的網友上表示，自己為了創業，很努力工作，每月收入最多可達9萬4千元，讓不少網友十分佩服。示意圖／ingimage
一名19歲的網友上表示，自己為了創業，很努力工作，每月收入最多可達9萬4千元，讓不少網友十分佩服。示意圖／ingimage

在萬物齊漲的時代，讓不少上班族積極開創副業以增加收入。日前，一名19歲的網友在Dcard表示，自己18歲畢業後就出社會，平日晚上在清潔隊工作，早上則到早餐店兼職，假日還會去跑外送，每月收入約有9萬4千元，讓不少網友十分佩服原PO的毅力。

原PO稱，他在18歲畢業後就出社會工作，並在今年（2023）19歲時考上清潔隊，該工作月薪最低為4.2萬元。他說明，自己還有在早餐店兼職，一個月最多140小時，每月可額外賺取2.6萬多元。除此之外，原PO還利用假日跑外送，一次都跑8至12小時，一個月能再拿到2.6萬多元。

原PO表示，自己平時沒有什麼休閒娛樂，每天就是工作、睡覺，把人生過得很無趣。他補充，目前住在家裡，伙食則在早餐店解決，一個月的開銷包含吃飯與日常生活用品等，僅1萬元出頭，自信喊話「希望23歲能成功創業」。

貼文底下，許多網友稱讚原PO十分有毅力，並提醒要注意身體狀況，「加油！很厲害！有目標又有行動力」、「自己注意身體，不要把健康搞壞了」、「我在你這樣的年紀時，也曾經這樣拚，但過來人還是要跟你說，如果不是真的有經濟困難，不建議這樣操自己的身體，雖然你還年輕啦」、「之前工作的老闆也是這樣拚，但在30幾歲的時候體態看起來超差，整個人狀態就是看起來很像60歲的老人，而且身體狀況每況愈下，一堆毛病一直出來」。

也有過來人分享創業的經驗，「觀念不錯，但創業記得從小開始，盡量不要考慮租店面創業，線上銷售或是餐車販售，培養出客群再考慮是否開店面，畢竟開店面風險太多了」、「錢還是先留下，做穩定的投資理財，等30幾歲對社會認識夠成熟，專業能力也夠，也有閒錢，創業的成功率會比現在高得多」、「可以去上個大學補個學歷喔，對你創業或多或少有幫助的」。

Dcard 創業

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