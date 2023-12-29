新人內向「不愛聊天」長官想資遣 過來人嘆：只想安靜工作

在職場中，除了講求工作能力，還需懂得應對同事間的交際。一名網友的下屬到職三個月間，由於不愛與同事聊天，難以融入，加上工作能力一般，讓上級主管考慮是否將新人資遣，這讓該網友好奇：「為什麼社會大眾就是不太能接受安靜內向的人呢？」

一名網友在Dcard發文提到，公司的氛圍相當活潑，大家都很喜歡聊天，內容從天氣到個人私事都會聊，同事間的感情也都很好。不過，過去的人若個性較為內向，通常不是沒錄取就是很快就辭職了。

原PO表示，最近有一名已到職三個月的新人，主管認為該員工無法融入大家，加上工作能力普通，正考慮「該怎麼辦」，便請原PO找該名新人聊聊。該新人回應表示，自己雖然慢熟，但沒想到「自己完全無法融入，大家太嗨了」，認為職場非社交場合，因此故意表現一般，只想把自己的事做完就好。新人的想法讓原PO好奇：「為什麼社會大眾就是不太能接受安靜內向的人呢？」

許多網友表示自己也不喜歡原PO文中的職場環境，「我頗好奇，為什麼是外向者要內向者改善，我內向者有時覺得外向者很吵」、「我只是來上班的不是來交朋友的」、「最近也是被人資說，為何都不跟同事聊天，啊我就融入不了啊」、「我自己就超討厭妳們這種環境，沒有人際邊界感，感情好也不是真的好」、「我也是這種人，只是想安靜的做好工作，對融入大家這種事沒什麼興趣」。

也有網友認為，職場首先講求的應當是工作能力，而非員工能否與同事打成一片，「才3個月，能看出多少能力？你們有給足夠的教育訓練？就因為跟你們調性不同，就不打算繼續用？」、「為何一定要跟大家打成一片，工作有完成不就好了，大家個性不同，沒必要勉強其他人跟你們在一起」、「我想反問說，其他人工作能力如何？聊的很開心的那群人都工作能力很突出嗎？」、「用人請看工作能力」。