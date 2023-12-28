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公司氣氛太悶！她怨「每天當啞巴」快生病 一票人羡：簡直夢幻工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨公司氣氛太沉悶，眾人卻認為這樣的工作環境十分理想。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨公司氣氛太沉悶，眾人卻認為這樣的工作環境十分理想。示意圖／Ingimage

每個人對職場環境的要求不同，有些人重視同事之間的情感交流，有些人則喜歡公事公辦就好。一名網友分享，公司的氣氛很悶，上班時同事之間都不會聊天，「每天都像啞巴一樣，真的都要生病了」。貼文引發網友討論，不少人卻認為這種上班模式很讚。

原PO在Dcard以「工作氣氛超悶」為題發文表示，自己剛進公司半年，公司人數約15人、平均年紀32歲，明明大家都是年輕人，每天的上班氛圍卻悶到不行，只聽得到敲鍵盤聲、呼吸聲、剪指甲聲，「連之前舉辦員工旅遊，旅行社來公司開行前說明會，也被我們公司氣氛嚇到，還說很少年輕人的公司這麼安靜 」。

原PO提到，每天上班八小時，完全不會跟同事講到話，連搭電梯、買午餐遇到，大家也都裝沒看見，更不會打招呼，「我這職位整天八小時幾乎沒事情做，真的覺得在這種環境身心都快生病了」。但公司福利又很不錯，讓原PO十分猶豫要不要換工作。

文章引發網友熱烈討論，許多人認為這份工作很理想，「對我來說是夢幻工作，超級不喜歡跟人聊天尤其是同事」、「好適合社恐的人去喔」、「可以戴耳機聽廣播到下班」、「覺得這樣很棒，我只要薪水有到位+準時上下班，不需要跟同事交朋友」、「好羨慕喔，我超討厭工作時一直聊天」、「職場待越久越不想社交」、「超愛，最好不要跟我講話，你遇到愛聊八卦的同事就知道了」、「總比勾心鬥角好」。

不過也有人表示，太死氣沉沉的氣氛待久會很痛苦，「我個性的關係，上班不能跟同事講垃圾話真的很痛苦」、「我也無法接受超悶超安靜的工作氛圍，平常愛講幹話的我會死」、「我不會亂講話，但不聊天太痛苦」、「不講話完全ok，但沒事做很痛苦欸」。

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