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妹子揭公務圈「8大有病舉動」 一票網友無奈：到哪都有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友揭露公務圈同事8大「有病舉動」，不過許多人認為到哪裡都會遇到。示意圖／Ingimage
一名網友揭露公務圈同事8大「有病舉動」，不過許多人認為到哪裡都會遇到。示意圖／Ingimage

公務員薪資、作息、職位穩定，是不少人心目中的理想職業，不過一名網友直言，自己入行後發現環境黑暗面，更痛批「公務圈真的有病」，其他網友見狀，紛紛感嘆「這就是出社會，不只出現在公務圈」。

一名網友26日以「公務圈真的有病」為題，在Dcard公職版上發文表示，成為公務員後日子很艱辛，因為工作環境上充斥各種「有病人類」，有人說話刻薄、言語貶低、愛嗆聲、愛取笑他人是白痴；有人愛裝作精明能幹、亂推工作、把黑說成白、惡意曲解他人原意，「這些重症病患集中出現在中央及地方政府」。

話題曝光後引起網友熱議，有人同感指出，「公部門這種情況比較嚴重」、「公務體系待久了真的要學會發瘋」、「我現在就在雙北，真的遇到愛貶低、諷刺別人的人，感覺這類人當上主管會是災難」、「現在機關真的很常遇到喜歡諷刺人、講話帶刺的同事，有時候只是打電話要溝通事情，到最後他們都會用一種『你確定？你要不要聽聽自己在說什麼』的方式來諷刺」、「真的！我在新北地院也是…蠻多都是有點自以為是的態度跟你說話，我也不懂在高傲什麼」。

但有不少網友認為，「學生時代就很多這種人了」、「外面企業更多喔」、「你肯定沒在業界面對客戶過…」、「這就是出社會，不只出現在公務圈」、「我之前就在龍頭傳產，各業務單位不誇張，都有」、「不是公務圈有病，是社會上本來就很多長的像人類的猴子，走過路過小心香蕉皮就好」、「講真的，你去到哪都會遇到這種人，只是多或少而已」、「這不侷限在公部門吧？社會上什麼人都有」。

公務員 職業

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