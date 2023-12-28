怎麼形容部下、為了什麼做事 六指標讓你認清「好上司或壞上司」

一個團隊是否能夠發揮，領導者扮演很重要的角色。即使員工的能力再強，但要是由糟糕的上司帶領，最後仍然容易不如預期。日本網站「東洋經濟ONLINE」最近就分析，如何分辨「好上司」和「壞上司」的六項指標。

指標1：提到部下時，會是誇獎還是抱怨

好上司提到部下時，經常會稱讚他們的優點「XX這方面能力很強」、「能和XX一起工作很愉快」。反之不好的上司，就會一直嫌棄部下哪個地方不好。

指標2：平常心情好壞

身為團隊的領導，上司的心情好壞，也牽動著團隊的情緒。因此，好上司會盡量保持好心情，即使被客訴也不會動搖。相反地，壞上司卻是成天板著一張臉，看不到心情好的時候。

指標3：談到自家公司，會強調魅力還是專案

好上司在談及自家公司時，會強調公司有什麼樣的魅力，讓下屬能更有幹勁。相對地，壞上司卻只會強調有什麼專案要完成，讓下屬疲於奔命。

指標4：願不願意低頭道歉

無論是再怎麼優秀的人，難免都還是有犯錯的時候。因此能不能在犯錯時，坦然地向大家道歉，並且做出修正，是上司好壞的重要差異。無法認錯，還找藉口替自己辯護的上司，絕對不會是好上司。

指標5：是否會重視想法不同的人

好的上司行事會以「為了公司、為了客戶」為前提做事，因此也瞭解有許多想法和自己有出入的人，並且相當重視這一環節。但不好的上司卻只想到自己，如果別人想法和自己不同，就當作不存在。如此一來，下屬也會漸漸被潛移默化，變成不會去想做什麼事情是正確的，而是「上司喜歡的」。

指標6：會繼續精進自己，還是都倚賴經驗做事？

好上司會不斷加強自己，平時多看書、蒐集情報，並結合實際經驗加以實踐。但壞上司不願精進自我，只會想到「自己過去的成功經驗」，強加在各種事物上。