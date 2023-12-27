僱用安定措施明年啟動 7行業無薪假勞工最高月領9200元

部分行業景氣冷颼颼。勞動部今公告，自明年元月起啟動僱用安定措施，適用對象包括「橡膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」、「旅行及其他相關服務業」7行業的減班休息（俗稱無薪假）勞工，一個月最高可請領9200元的薪資補貼。

勞動部勞動力發展署就業服務組吳淑瑛說，發展署日前召開僱用安定措施諮詢會議，由勞資政學各界委員共同討論後，觀察各行業別的減班休息、失業率、就業狀況、受雇員工加班工時等相關指標，這次公告的7個行業，近3個月的減班休息通報人數合計8439人，且均達僱用安定措施啟動的警戒值，適用期間為明年1月1日到6月30日。

發展署指出，符合公告業別的受僱勞工（包括全時勞工，或有固定工作日（時）數或時間的部分時間工作勞工），經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內，實施減班休息期間達30天以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，最快可於明年1月31日起90天內向勞動部勞動力發展署所屬各分署，或透過台灣就業通網站線上申辦，補貼請領月數最長為6個月。

有關薪資補貼計算方式，發展署說，以勞工減班休息前1到3個月的平均月投保薪資及減班休息後協議薪資差額的50%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領9200元。舉例來說，Ａ勞工減班休息前1個月至3個月的平均月投保薪資為4萬5800元，減班休息期間協議薪資為3萬元，可依規定每月申請(45800元-30000元）×50%=7900元。

吳淑瑛說，這7個行業辦理僱用安定措施期間制明年6月30日止，屆時會再檢討是否需要延長。

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