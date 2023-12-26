北市炸雞店「月薪給6萬」仍留不住人 網曝2致命關鍵

餐飲工作十分耗體力精神，加上要待在充滿油煙味的環境工作且薪水不高，因此常常缺工請不到人。有網友說，自己在台北市大安區的一間炸雞店上班，一天工時10小時月休6天，薪水最高可以領到6萬，但還是很難留得住員工，且自己計劃待一陣子就離職，引發許多人共鳴。

原PO在Dcard以「餐飲業真的很難找人」為題發文表示，目前在台北市大安區一間炸雞店上班，上班時間10小時且月休只有6天，薪水落在55-60K之間。原PO認為這樣的工時算很長，且忙的時候真的很忙，不過閒下來時可以打掃環境或者做自己的事情。原PO自認是奴性很高的員工，目前打算先工作一陣子，等存夠一筆錢或者在外面找到更好發展的時候，就要辭職離開。

許多人看完原PO的工作細節，紛紛覺得這份工作雖然表面看起來薪水不錯，但是工時太長太勞累，不僅損害健康，且很有可能薪水是用高工時堆疊起來的，「我覺得應該是太累，不然這薪水在餐飲已經挺頂，可能是你勞動力比較厲害」、「這個工時跟休假對我來說真的無法接受」、「其實炸雞店跟有些要搬重物的工作比起來沒有那麼累，但是有可能吸到油煙，這才是比較嚴重的問題」、「基本上餐飲業真的是很難留人，環境太刻苦加上客人也都蠻奧的，原PO的薪水雖然在業界中算很高，但是基本上就是用工時跟休假堆起來的」、「其實這樣薪水看似高，但少休兩天之外每天還多兩個小時，等於是做變形工時假還放少，說不定算下來只是比一般工作還多一點而已」。

另有一票網友認為，餐飲業離職率高的因素之一是職涯發展前景有限，「這個工時跟休假，可以做到幾歲？」、「沒有發展性才是想讓人逃，健康也是無價的」、「環境跟升遷沒有希望，除非自己開店要不然做不久」、「短期缺錢感覺是蠻好的選擇啊」、「可以做到退休啊！我就有個朋友也是做炸雞攤，待遇工時那些都跟原PO幾乎一樣，他做了三年就拿存到的錢自己加盟一間開源社，營業到現在也2年多了，現在就過很爽啊」。