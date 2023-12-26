解青年求職焦慮 新北國際諮詢師服務 明年增額

不少大學畢業生面臨就職或升學焦慮問題，新北今年攜手NCDA推國際認證諮詢師服務，要協助青年職涯發展更順暢，新北市青年局表示，明年名額將從330人增為370人，會在春季、秋季高峰期增加排班諮詢師，提高服務量能。

據美國國際職涯發展協會（NCDA）指出，72％大學畢業生有學用落差問題，平均要花7.5年探索才能確定職業志向，求職過程讓不少青年憂慮。

新北青年局長邱兆梅說，新北市是台灣人口最多的城市，18至24歲青年約28萬人，就讀新北市大專院校的青年約13萬人，為協助青年緩解焦慮、釐清職涯發展問題，新北與NCDA合作，為大專院校青年提供諮詢服務。

NCDA在台灣及東南亞地區代表廖郁菁表示，不少青年不知大學科系為何而讀，很多人是「分數到哪就念哪」，若能詢問諮詢師，有助於找到職涯方向。

接受職涯諮詢輔導的莊姓學生說，就讀法文系原本擔心出路較窄，接受諮詢師輔導後，決定輔修公關相關科系課程，對未來求職路更有信心。