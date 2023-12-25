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不滿年終僅0.8個月！餐飲業妹子崩潰離職 一票苦主共鳴：只收到1本書

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在連鎖咖啡廳上班的女網友分享，自己在得知年終獎金只有0.8個月後，忍不住崩潰「秒離職」。示意圖／ingimage
一名在連鎖咖啡廳上班的女網友分享，自己在得知年終獎金只有0.8個月後，忍不住崩潰「秒離職」。示意圖／ingimage

對上班族而言，辛苦一整年最期待的就是能拿到年終獎金。近日，有女網友在Dcard分享，自己在某連鎖咖啡廳上班，月薪3萬4千元，但年終獎金只有0.8個月，忍不住崩潰「秒離職」。不料，貼文一出竟釣出許多網友大吐苦水。

原PO表示，她在某連鎖咖啡廳工作兩年，每個月的薪水為3萬4千元，在得知自己的年終獎金只有0.8個月後，讓她氣得立刻提離職，她也好奇詢問「餐飲業的大家年終可以拿多少呢？」

貼文一曝光，大批網友竟開始比慘，「五星級飯店，0.2個月…」、「設計業，27k，老闆發1200元的『禮金』，看到整個吐血」、「火鍋店，年終0、沒尾牙、春酒吃快炒店」、「沒有年終、沒有尾牙，只有開工200元..」、「我獸醫助理，我去年年終是一本書，還是心靈勵志書籍，老闆說沒賺錢沒有年終」。

還有許多同行分享餐飲業的辛苦，「有就不錯了…」、「餐飲業超多沒有的」、「餐飲很多都掛零或者一個小紅包，0.8個月真的還算不錯，很多還是拖到過年前一天才宣布有沒有」、「餐飲狀態真的不好，有年終要賀喜了，疫情後到目前營業額一直沒回溫，成本又一直上升，真的都很辛苦，也希望妳可以找到想要的工作」。

Dcard 咖啡廳 年終獎金 離職

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