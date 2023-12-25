跑外送是增加收入好選擇？ 網實測「3天寒流跑12小時」真正收入

想賺外快時，有些人會選擇斜槓外送，拼歲末加薪。日前有位網友分享，他在上週地獄級寒流來臨時，3天每日拼命跑12小時外送獲得的薪資，最終工作共27小時54分鐘，總收入是8895元，讓他直言「這是寒冷天氣單很多的狀況，希望能勸退要入行的夥伴」。

一名網友在Dcard分享，上週末台灣天氣是「地獄寒流」等級，因此外送的單比較多，他決定實測「拼命跑外送」能得到多少錢。於是他跑外送12小時，連續3天睡起來就是去外送，只有回家吃飯、睡覺，除了工作外沒有休息、娛樂活動，在雙北跑外送後，發現總收入是8895元，包含了收入7525元、達標活動1300元、小費（含補貼）70元，總共跑了132單，系統顯示跑單時數為27小時54分鐘，這樣的收入讓他直呼「這還是寒冷天氣單多的狀況，我現在部分費用已經拿去看感冒跟凍傷的手指了，希望能勸退正要入行的外送夥伴」。

文章曝光後，引發網友熱議「你跑了132張單，拿到的小費才70元嗎？我現在固定會給15元小費」、「昨天又冷又下雨我就有給（小費），這種天氣在外面跑真的敬佩」、「我會看天氣狀況跟是否要爬樓梯給小費，但是台灣沒有小費文化，本來就很正常」、「天氣這麼冷，即使跑外送有獎金加碼我都不願意，我現在也慢慢退出外送圈了，一天跑個1-3單就是極限了，要加入的朋友三思」、「扣掉雜七雜八的支出，我算過一天跑外送大概有2500元，如果有收到罰單會更低，短期看起來還是不錯的工作選擇」、「算下來外送員的工作真的不太划算，祝你早日康復」。