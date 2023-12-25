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顧人怨同事請他每天「代買咖啡」 過來人建議：對付厚臉皮直說NO

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不願意持續幫同事代買咖啡，求助「該如何婉拒」？圖／ingimage
一名網友不願意持續幫同事代買咖啡，求助「該如何婉拒」？圖／ingimage

職場上有時會考量到人情，避免衝突傷害同事間的和氣，不過若造成自身的困擾，可就不好了。日前一位上班族指出，他每天上班前都會去超商買咖啡，有位新進同事發現後，請他幫忙代買咖啡，但過了2個月，原PO已經不樂意幫對方代買了，他猶豫「該怎麼婉拒對方呢？」

一名網友在PTT發文表示，他每天上班前會去超商買咖啡，而且他是用APP大量購買，所以有優惠價。一位新進同事發現後就請他代買，每個月會給當月份的咖啡錢，原本他認為是舉手之勞，也想到對方住得遠，通勤時間長不方便購買。

但代買兩個月後，原PO已覺得麻煩，且想到對方在工作上合作不悅，得罪許多人，在公司開始樹敵了，因此他私下不想再跟她有交流，於是他告訴對方「往後沒有優惠價格」，沒想到同事竟然說「沒關係，原價也可以」，要求他繼續幫忙代買，讓原PO十分苦惱「要怎麼做才可以不傷和氣，又可以婉拒對方？」

對此，有網友回應「我覺得可以直說『每天這樣幫妳買咖啡覺得累了，之後請她自己買』，如果對方不爽就不爽，你本來就沒有義務幫忙」、「不敢直說的話，就說你覺得最近開銷變大，要自己準備咖啡，不買超商的，你要喝超商可以自備杯子，不要讓對方看出來是超商買的」、「直接說每天代買壓力大，時間都耗在這上面了，是她故意軟土深掘，對付這種人就是要稍微不留情面」、「你就直接說麻煩，沒空買她的，你根本沒欠她」、「看起來她就是找人來幫忙自己服務，直接說不方便幫忙買咖啡就好，新進同事就敢要求別人幫忙做事，即使是有給錢，也是屬於厚臉皮的類型」。

咖啡 代買 上班族 職場

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