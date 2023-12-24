快訊

貧窮限制想像！周揚青曬豪宅內「巨型聖誕樹」 網驚：根本商場等級

突頭暈「口吐白沫」…雲林29歲男深夜上山喝咖啡 疑天冷昏倒送醫不治

影／打破歷年紀錄...南投千人焢窯 造出「逾2米高大窯」比成人還高

拒絕好難？幫同事代買2個月咖啡已受夠 網曝1招解決：避免被軟土深掘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友替同事代買2個月咖啡，逐漸感到厭煩，卻不知道該如何拒絕對方的請求。圖片來源/ingimage
一名女網友替同事代買2個月咖啡，逐漸感到厭煩，卻不知道該如何拒絕對方的請求。圖片來源/ingimage

拒絕是一門學問，許多人總會因爲害怕對方受傷，而不知道如何拒絕他人。一名女網友便分享，最近幫一位女同事代買咖啡將近兩個月，原本想說只是幫個小忙，但長期下來開始感到不耐煩，因此發文詢問眾人「如何不傷和氣的拒絕對方？」

原PO在PTT以「該如何婉拒同事的要求」為題發文表示，自己每天上班前都會喝一杯超商咖啡，一位新進同事發現後，稱自己也有相同習慣，便請原PO順便幫她代買咖啡。

她說「起初想說舉手之勞，也顧念到她（女同事）住得遠，通勤時間長可能不便買，但目前代買將滿兩個月，已覺得厭煩。」原PO解釋，一方面也是因為雙方在公事上合作不太愉快，那名同事工作效率差，在公司常常得罪別人不自知，因此自己也逐漸不想與她有私交，下個月起也不想再幫她買咖啡。

原PO補充，自己是每個月以App大量購買咖啡，因此有優惠價，該名同事會每個月給一次咖啡錢。近日，原PO試著故作為難地告訴對方，往後不打算大量購買，所以沒有優惠價了，結果對方表示沒關係，讓原PO感到十分苦惱，「該怎麼做才能不傷同事間的和氣，又能成功擺脫麻煩事？」

貼文引發網友熱烈討論，紛紛表示「她當妳工具，妳還在擔心不傷和氣」、「她都不會不好意思麻煩妳，妳在這邊想要怎麼不好意思的拒絕」；也有許多人替原PO想理由，「跟她說最近比較忙沒空，自己也不想喝了膩了」、「就說妳不買便利商店的了」、「跟她說開銷大，妳改自備咖啡，實際上拿自備杯去裝超商咖啡」。

不過有網友認為，遇到這種事應該直接說清楚，「直說就好，講一堆理由讓人家以為妳是想幫忙而沒辦法」、「直接說幫買很麻煩就好」、「直接講就對了，找藉口只會讓對方對妳更加軟土深掘」、「直接說每天代買壓力大，對這種人就是要稍微不留情面，和氣只會被吃死死」、「妳不需要自己跑去解釋，即日起每天只買自己的咖啡」、「就直接不買了，她來問就說以後不方便了」。

咖啡

延伸閱讀

在排什麼？凌晨4點半超商外驚見排隊人龍！真相曝光網心疼：太血汗了

主管氣到翻臉走人！他怨交換禮物「一堆人拿廢物」 過來人：每次都真心換絕情

南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

女兒打翻飲料稱「自己灑出來」 媽氣炸叫店員到家擦地板致歉！網砲轟急刪文

相關新聞

拒絕好難？幫同事代買2個月咖啡已受夠 網曝1招解決：避免被軟土深掘

拒絕是一門學問，許多人總會因爲害怕對方受傷，而不知道如何拒絕他人。一名女網友便分享，最近幫一位女同事代買咖啡將近兩個月，原本想說只是幫個小忙，但長期下來開始感到不耐煩，因此發文詢問眾人「如何不傷和氣的拒絕對方」？

求職被問「爸媽的工作」好困擾 他舉國外經驗嘆：台灣陋習

為了順利求職，履歷及面試缺一不可。然而，在台灣有時求職者會被問及家庭概況等隱私問題，最近就有網友分享自己在國外求職的經驗，表示從未遇過需要提供家庭資料的狀況，感嘆：「一個人的能力能從家庭資料看出嗎？」

離職率高 北北桃聯手替勞檢員爭取加薪

桃園副市長蘇俊賓昨出席行政院會，針對「勞動檢查人員執行風險工作費」案發言，指勞檢員離職率高，已是結構性問題，建議中央適度...

老闆面試問奇葩問題「擺明不想補新人」 內行人揭殘酷真相

鄰近年末求職更加不易，許多人即使有離職念頭，也會等領到年終獎金後才提出。不過一名網友透露，自己同事近日離職，卻發現參與幾場面試，老闆故意不想補人進來公司。對此，有人點出真相，「省成本呀，剩下的人扛得住，就是老闆賺到」。

北市推共享運具折價券促青年就業 明年3月上路5千人受惠

北市上半年青年失業率六都最高，就業服務處祭出「共享運具折價券」給15歲以上、未滿30歲的初次尋職或失業青年。議員林延鳳今...

按件計酬女性勞工產假薪水怎麼算？ 勞動部發解釋令

在公司年資滿半年以上的女性勞工若請產假，雇主須照給工資，未滿半年則減半發給。勞動部曾在103年發函解釋，考量女性勞工分娩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。