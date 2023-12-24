拒絕好難？幫同事代買2個月咖啡已受夠 網曝1招解決：避免被軟土深掘

拒絕是一門學問，許多人總會因爲害怕對方受傷，而不知道如何拒絕他人。一名女網友便分享，最近幫一位女同事代買咖啡將近兩個月，原本想說只是幫個小忙，但長期下來開始感到不耐煩，因此發文詢問眾人「如何不傷和氣的拒絕對方？」

原PO在PTT以「該如何婉拒同事的要求」為題發文表示，自己每天上班前都會喝一杯超商咖啡，一位新進同事發現後，稱自己也有相同習慣，便請原PO順便幫她代買咖啡。

她說「起初想說舉手之勞，也顧念到她（女同事）住得遠，通勤時間長可能不便買，但目前代買將滿兩個月，已覺得厭煩。」原PO解釋，一方面也是因為雙方在公事上合作不太愉快，那名同事工作效率差，在公司常常得罪別人不自知，因此自己也逐漸不想與她有私交，下個月起也不想再幫她買咖啡。

原PO補充，自己是每個月以App大量購買咖啡，因此有優惠價，該名同事會每個月給一次咖啡錢。近日，原PO試著故作為難地告訴對方，往後不打算大量購買，所以沒有優惠價了，結果對方表示沒關係，讓原PO感到十分苦惱，「該怎麼做才能不傷同事間的和氣，又能成功擺脫麻煩事？」

貼文引發網友熱烈討論，紛紛表示「她當妳工具，妳還在擔心不傷和氣」、「她都不會不好意思麻煩妳，妳在這邊想要怎麼不好意思的拒絕」；也有許多人替原PO想理由，「跟她說最近比較忙沒空，自己也不想喝了膩了」、「就說妳不買便利商店的了」、「跟她說開銷大，妳改自備咖啡，實際上拿自備杯去裝超商咖啡」。

不過有網友認為，遇到這種事應該直接說清楚，「直說就好，講一堆理由讓人家以為妳是想幫忙而沒辦法」、「直接說幫買很麻煩就好」、「直接講就對了，找藉口只會讓對方對妳更加軟土深掘」、「直接說每天代買壓力大，對這種人就是要稍微不留情面，和氣只會被吃死死」、「妳不需要自己跑去解釋，即日起每天只買自己的咖啡」、「就直接不買了，她來問就說以後不方便了」。