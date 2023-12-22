求職被問「爸媽的工作」好困擾 他舉國外經驗嘆：台灣陋習

為了順利求職，履歷及面試缺一不可。然而，在台灣有時求職者會被問及家庭概況等隱私問題，最近就有網友分享自己在國外求職的經驗，表示從未遇過需要提供家庭資料的狀況，感嘆：「一個人的能力能從家庭資料看出嗎？」

一名網友在Dcard發文提到，許多台灣公司都會要求求職者提供詳盡的家庭資料，包含家庭成員、姓名、年齡、工作等，原PO回憶，過去在香港、新加坡工作時，人資只會在求職者面試完成，正式簽約時，才會請對方提供身份證明、學歷證明、薪資證明等「個人資料」，但從未碰過需要提供「家庭資料」的情況，讓他感嘆：「我很疑惑，一個人的能力、經驗和態度從他的『家庭』資料能看的出來嗎？」

許多網友對原PO的觀點感到共鳴，紛紛分享自己過往的求職經驗，「這部分確實是台灣很糟糕的陋習，但卻是許多大企業會有的，還會關心你要不要結婚生子」、「我被身家調查問過爸媽做什麼的、男友做什麼的、現在房子租的買的」、「面試總是喜歡問個人及家庭隱私，真的很低能」、「要求家庭背景真的超噁心，有遇過公司還寫說『資料完整度代表面試者的誠意 』好像不給就是跟公司作對？」

事實上，根據《就業服務法》規定，企業招募員工時，不得要求求職者提供與個人工作職務、能力無關的隱私資料，當求職時碰到類似事件，可以拒絕填寫並向勞工局舉報。