離職率高 北北桃聯手替勞檢員爭取加薪

桃園副市長蘇俊賓昨出席行政院會，針對「勞動檢查人員執行風險工作費」案發言，指勞檢員離職率高，已是結構性問題，建議中央適度調薪，否則人力流失補不完；北市副市長林奕華、新北副市長朱惕之也據理力爭，北北桃聯手為基層勞檢員請命，行政院長陳建仁當場裁決，盼農曆年前有結果。

蘇俊賓昨說，桃園勞檢員編制員額70名，近4年平均每年12人離職，換算離職率約17%，目前勞檢員59名，雖是史上最多，但仍算嚴峻，雙北也面臨同樣狀況；桃園列管1萬2千多家工廠，毒性化學物質工廠量全國最多，結果勞檢人力不足，對勞工安全影響很大。

蘇俊賓強調，桃園找不到成熟、穩定人力，建議中央針對基層不同人力調查，知道哪類型公務員一直缺工，薪資待遇與民間有哪些落差，否則人力流失補不完。

勞動部長許銘春表示，培養一位可獨立作業的檢查員至少需累積3年以上經驗，統計全國2018年到2023年6月底累計離職305名檢查員，已達在職人數66%，離職人員年資未滿5年者比率近74%，勞動部已向行政院爭取調升勞檢員待遇，以工作風險及工作量分3級，分別月支領5000元、3500元及2000元。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮則回應，勞動檢查員調升待遇案正在收斂，行政院長陳建仁聽到基層心聲，最後裁示相關部會盡速研議，希望農曆年前有結果。