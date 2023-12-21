公司離家近、準時下班還可摸魚！她「1理由」想離職 網狂勸：繼續撐吧

有些人會因工作環境、地點、同事等等原因選擇離職，一名網友月薪30K，可準時下班，公司也離家近，但座位為開放式辦公室，令她相當不習慣，導致人際壓力很大，於是想問問大家，「這樣的工作會想辭職嗎？」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，她的工作月薪30K，可準時下班、上班時間可摸魚2~3小時且離家搭車只要15分鐘，座位是開放式辦公室，部門聚餐、尾牙、各種活動都沒人理，也沒人會主動聊天，由於她的個性相當內向，所以非常需要個人空間，但位子很小加上她是坐在中間左右都有人，因此沒什麼隱私，走出去要喊借過、旁邊的同事還會常常隔空聊天，面試時沒有注意到座位環境，但這個環境對她而言人際壓力超大。

原po表示，以行業來說，去其他公司只會更慘，28K每天加班、幾乎都10人內公司、工作量超大，她學生時期實習時曾經工作到影響身體，她也表示家裡有規劃要幫忙買房，家人會出頭期款，因此會勉強再待個1年，於是他好奇，「如果你的情況跟我一樣會怎麼做？」。

網友紛紛表示，「內向仔沒人理不是最開心的嗎？本人也超級內向+慢熟仔，大概花了4年才能跟同事有說有笑，在那之前一個人還蠻自得其樂的」、「我覺得以你的要求來說目前最好不要離職，因為比下有餘，那就繼續撐著吧，應該會有習慣的一天（？」、「你都說去其他公司更慘了…那就不勸你離職了」。

有網友則建議，「待著吧，別離職了，你也說去其他公司更慘，現在工作也超級不好找，找到也不一定是好公司，還得進去一段時間才知道，不過如果你真的在這間公司，壓力大到超過你能負荷的，我建議離職，不然等到身心靈創傷嚴重，真的很慘，健康最重要」、「真的受不了已經對身心造成壓力了，就可以考慮離開了」、「我之前也是這種開放式辦公室，並且很安靜連音樂聲都沒有，講電話會全辦公室的人都聽得到，所以懂你說的壓力…」。